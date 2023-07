überfahrt Auf der Morge-Fähri geben die Gäste preis, was sie in Basel «hässig macht» Jeden Donnerstagmorgen gibt es im Sommer anlässlich des Stadtraumfestivals «Flâneur» Kaffee und Gipfeli auf der St. Alban-Fähre. Die bz ist mitgefahren. Während der Fahrt haben Baslerinnen und Basler über das gesprochen, was sie in der Stadt nervt.

Auf der Morge-Fähri gehört der Sonnenaufgang um sechs Uhr dazu. Bild: Juri Junkov

Die Baslerinnen und Basler nerven sich im Alltag über einige Sachen. Ob Baustellen, Lärm oder Müll: Auf der Überfahrt mit der St. Alban-Fähre erzählen sie über ihre Ärgernisse. Mit einem kleinen Frühstück auf dem Rhein beobachten, wie die Sonne langsam hinter den Roche-Türmen hervorlugt, ist ein guter Moment, um durchzuatmen.

Am Donnerstagmorgen um Punkt sechs Uhr und gleichzeitig zum Start der «Flâneur»-Morge-Fähri kommt der grosse Auftritt der Sonne. Langsam wandert sie neben den Roche-Türmen in die Höhe.

Die Sonne steigt neben den Roche-Türmen in die Höhe und sorgt für eine einzigartige Stimmung am frühen Morgen. Bild: Juri Junkov

Die Strahlen der Sonne sind zwar noch schwach, dennoch spenden sie den ersten Passagierinnen und Passagieren auf der St. Alban-Fähre einen Hauch Wärme. Sie sind froh darum, denn der Fahrtwind sorgt bei den Leichtbekleideten für Gänsehaut.

Rund um die Morge-Fähri ist es ruhig. Basel schläft noch. «In der Stadt gibt es um diese Zeit noch keine Hektik», sagt eine der ersten Passagierinnen auf dem «Wild Maa».

Grosse Begeisterung in frühen Morgenstunden

Die Fähre ist während der ersten Gratis-Fahrten zwar schon gut gefüllt, es werden aber noch viel mehr Passagiere kommen, wie es sich auf den weiteren über 20 Fahrten an diesem Morgen zeigt.

Der Andrang an diesem Morgen ist gross. Bild: Juri Junkov

Kaum haben die Frauen und Herren auf den blauen Kissen der Fähre Platz genommen, startet Fährimaa Hambbe Tschudi die Fahrt vom Grossbasel ins Kleinbasel.

Kurz nach dem Start verköstigen zwei Mitarbeiter die Passagiere mit Kaffee, Gipfeli und Schoggibrötli. Es zeigt sich, dass die Gebäcke beliebt sind. Wer nach 7.05 Uhr auf die Fähre kommt, ist bereits zu spät für ein kleines Frühstück.

Zum Frühstück auf der Fähre gehört nicht nur Kaffee ..., Bild: jun ... sondern auch Gebäcke wie Gipfeli und Schoggibrötli. Bild: jun

«Jeden Donnerstag ist es voll», sagt der Fährimaa über die Veranstaltung, die jeden Donnerstag von Ende Mai bis August stattfindet. Letztes Jahr habe es manchmal keinen Platz mehr gegeben, erinnert er sich. Pro Donnerstag sind jeweils zwischen 100 und 150 Personen dabei. Auch an diesem Morgen. Doch sobald das Gratis-Angebot fertig ist, schwinden die Gäste. «Um halb acht bin ich wieder allein», sagt er weiter.

Er steuert die St. Alban-Fähre vom Grossbasel ins Kleinbasel: Fährimaa Hambbe Tschudi. Bild: Juri Junkov

Neue Blicke auf die Stadt

Für den Verein Stadtkonzept Basel, der mit dem Stadtraum Festival «Flâneur» dieses Angebot ins Leben rief, ist die Morge-Fähri ein Erfolg. «Wir suchen Formate, mit denen wir alle ansprechen und neue Blicke auf die Stadt sowie Erlebnisse bieten können», sagt Benjamin Koechlin, stellvertretender Geschäftsführer von Stadtkonzept Basel.

Für Benjamin Koechlin ist es das zweite Mal in diesem Jahr auf der Morge-Fähri. Bild: Juri Junkov

Während der ersten drei Fahrten sind vermehrt ältere und pensionierte Personen an Bord. Eine von ihnen feiert gerade Geburtstag. Eine andere stehe ansonsten nicht so früh auf, heute sei jedoch ihr Waschtag, sagt sie. Die Mehrheit wohnt in Basel, doch auch Touristen finden auf die Fähre.

Einige Passagierinnen und Passagiere geniessen einfach die morgendliche Ruhe, manche fahren mit der Fähre zu ihrem Arbeitsort auf der anderen Seite des Rheins. Einige schiessen Erinnerungsfotos. Auf der Fähre wird auch über die Probleme in Basel sowie alltägliche Themen gesprochen.

Einige posieren mit Kaffee und Gipfeli vor der schönen Kulisse. Bild: jun Das morgendliche Erlebnis wird von vielen mit Erinnerungsfotos verewigt. Bild: jun

Baustellen, Müll, Elektro-Trottinetts: Die Baslerinnen und Basler an Bord der St. Alban-Fähre stört so einiges in der Stadt. «Basel war früher viel sauberer», sagt eine Frau. Dann fällt das Stichwort Solarpresskübel. Einige stören sich an deren Optik, ein anderer sagt, dass die blauen Container, welche jetzt am Rheinbord stehen, ja noch hässlicher seien. «Da hat sich die Stadt nicht viel überlegt.»

Das Frachtschiff mischt den Kaffee

Einmal fährt ein Frachtschiff vorbei. Die Fähre macht deshalb einen längeren Halt beim Steg. Die Wellen des grossen Schiffs lassen den «Wild Maa» noch Minuten später hin und her schwanken. Die Personen, mit Zucker im Kaffee, brauchen keinen Löffel, um umzurühren. Die Wellen machen dies gleich selbst.

Dass es das Angebot auf der St. Alban-Fähre gibt, ist gemäss Koechlin kein Zufall: «Es ist die Fähre, bei welcher man den Sonnenaufgang perfekt am Horizont über der St. Chrischona sieht.» Sie hätten vor zwei Jahren gestaunt, dass es ein solches Angebot noch nicht gebe, sagt er weiter und fügt hinzu: «Die Basler Fähren sind etwas, was die Baslerinnen und Basler lieben.»

Auf der Morge-Fähri treffen sich Jung und Alt. Bild: Juri Junkov

So sehr sich die Einheimischen an diesem Morgen auch über Baustellen oder Müll in Basel nervten, die Fähre verliessen alle bestens gelaunt.