«Wir haben nichts zu verlieren», sagte Christian Imark in der «Schweiz am Wochenende». Gemeint hat der SVP-Nationalrat aus dem Schwarzbubenland damit den geplanten Muggenbergtunnel im Gebiet Angenstein: Imark reichte im Nationalrat einen Einzelantrag ein, um das Projekt in den Ausbauschritt 2019 des Nationalstrassennetzes aufzunehmen. Verloren hat er tatsächlich nicht – mit 114 Ja-Stimmen gegen 72 Nein-Stimmen sowie vier Enthaltungen hat die Grosse Kammer am Montagabend seinen Einzelantrag gutgeheissen. Imark ist damit ein kleiner Coup gelungen.

Sommaruga hielt erfolglos dagegen

Dies, obwohl Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) vor der Abstimmung deutlich vor Einzelanträgen gewarnt hatte. Denn solche gab es gleich zwei: Neben Imark mit seinem Strassentunnel wollte SVP-Nationalrat Bruno Walliser die Lückenschliessung der Zürcher Oberlandautobahn zu rund 50 vom Bundesrat bereits geplanten Strassenprojekten hinzufügen. «Ich finde dieses Vorgehen problematisch», kritisierte die Verkehrsministerin. Diese Projekte seien nicht vorgeprüft, erklärte sie und forderte, alle Projekte gleich zu behandeln. Daher seien die Einzelanträge abzulehnen.

Imark ist mit dem Argument Sommarugas nicht einverstanden, wie er auf Anfrage betont: «Der Muggenbergtunnel ist kein vages Projekt.» Über den Tunnel, der die A 18 bei Aesch/Angenstein mit dem Eggfluetunnel bei Grellingen verbinden soll, rede man bereits seit 50 Jahren, die Standorte der Tunnelportale seien längst festgelegt. «Das Projekt kennen auch die Fachleute des Bundesamts für Strassen», sagt Imark.

Der Muggenberg-Tunnel ist im Antrag auf 150 Millionen Franken veranschlagt; um diesen Betrag soll der 6 Milliarden schwere Verpflichtungskredit des Bundes nun aufgestockt werden. Mit einem Verkehrsaufkommen von 26'500 Fahrzeugen pro Tag ist das Gebiet Angenstein am Radio ein «Staumelde-Klassiker». Der Tunnel soll Abhilfe schaffen.