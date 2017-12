Die Parlamentarier aus beiden Basel in Bern

Ständerätin Anita Fetz, SP BS In Basel ist sie ein Politstar, unantastbar. In Bern hat Anita Fetz dagegen einen schweren Stand. Als ausgesprochen linke Vertreterin eines Stadtkantons hat sie es im Ständerat regelmässig nicht leicht. Trotz viel Erfahrung, grossem Netzwerk und wichtigen Posten bleibt ihr Einfluss dadurch beschränkt. Doch davon lässt sie sich nicht unterkriegen. Unbeirrt kämpft sie gegen übertriebene Subventionen für die Bauern oder für einen gerechteren Finanzausgleich. Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund und tritt gerne auch mal auf ein paar Füsse. Ihre selbstbewusste Art wird von Gegnern immer wieder als Arroganz ausgelegt. 2019 aber wird Schluss sein. Wegen einer internen Amtszeitbeschränkung wird Fetz nicht mehr zur Wahl antreten können. Um ihre Nachfolge ist bei der SP bereits ein Gerangel zwischen Finanzdirektorin Eva Herzog und Nationalrat Beat Jans entstanden.

Ständerat Claude Janiak, SP BL Das Bundeshaus kennt er wie seine Westentasche. Schon seit 18 Jahren vertritt der Binninger Claude Janiak die Baselbieter Interessen in Bern, die letzten zehn davon im Ständerat. Der breiten Schweizer Öffentlichkeit dürfte er dennoch kaum bekannt sein. Der 69-Jährige ist kein Mann der lauten Töne. Hinter den Kulissen setzt er sich oft für regionale Themen ein, insbesondere für Verkehrsanliegen: So weibelt er regelmässig für die Rheinhäfen, kämpft für das Basler «Herzstück» oder für den Doppelspurausbau im Laufental. Auch Bürgerliche bezeichnen ihn dabei als verlässlichen Partner. Janiak ist ein nüchterner Sachpolitiker, kein Ideologe. Daran hat selbst die eigene Partei nicht immer Freude: Janiak war etwa gegen Abzocker-, Mindestlohn- oder 1:12-Initiative. Dennoch: Nach seinem erwarteten Rücktritt Ende Legislatur wird er bei der SP eine Lücke hinterlassen.

Nationalrat Thomas de Courten, SVP BL Der Baselbieter SVP-Nationalrat ist keiner, der unter der Bundeshauskuppel jede Kamera und jedes Mikrofon sucht. Der Nachteil: Von der breiten Öffentlichkeit wird er kaum wahrgenommen. Dabei wurde er vor der Wahl von Guy Parmelin sogar kurzzeitig als potenzieller Bundesratskandidat gehandelt. Thomas de Courten ist ein stiller Schaffer, einer der, wie schon als Fraktionschef im Baselbieter Landrat, stramm auf Parteikurs ist. Und wie früher im Kantonsparlament legt er auch in Bern sein Hauptaugenmerk auf die Gesundheitspolitik. Parteiintern hat er sich damit durchaus Gewicht verschaffen können, sodass er neu die nationalrätliche Sozial- und Gesundheitskommission (SGK) präsidieren darf – so, wie vor ihm Ignazio Cassis, der in den Bundesrat gewählt wurde, wie vor ihm Parmelin, der ebenfalls in die Landesregierung einzog. Man merke ...

Nationalrätin Maya Graf, Grüne BL In der Region Basel ist und bleibt die 55-jährige Sissacher Bio-Bäuerin und Gentech-Gegnerin Sympathieträgerin und Politstar der Grünen. In Bern aber ist es seit ihrem Jahr als Nationalpräsidentin im 2013 ruhiger um Graf geworden. Ihre Wählerschaft darf aber weiterhin auf sie zählen: Landwirtschaft, Umweltschutz und die Geschlechterfrage sind ihre grossen Themen. Sie kämpft gegen Pestizide und Tierversuche oder für eine angemessene Vertretung der Geschlechter im Bundesrat, sorgt sich um Fluginsekten und den Schutz des Tibet-Plateaus. Und auch den Kampf fürs Läufelfingerli führt sie in Bern weiter. Wie ihre nähere politische Zukunft aussieht, ist noch offen: Sie hat Interesse am Baselbieter Ständeratssitz angekündigt. Ansonsten wäre selbst ein Rücktritt noch während der laufenden Legislatur nicht auszuschliessen.

Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer, SP BL Sie wird geliebt. Oder sie wird gehasst. Dazwischen gibt es wenig. Susanne Leutenegger Oberholzer ist schweizweit wohl die bekannteste Parlamentarierin aus der Region Basel. Aber auch jene, die am meisten polarisiert. Das politische Urgestein ist selbst in der eigenen Partei gefürchtet, worunter allerdings ihr Einfluss leidet. Die 69-Jährige gilt als enorm fleissig und dossiersicher. Ob Bankenregulierung, Unternehmenssteuerreform oder Spesenbezüge der Parlamentarier: Es gibt kaum ein Thema, zu dem die Anwältin und Ökonomin nichts zu sagen hätte. Nachdem sie nun turnusgemäss das Präsidium der wichtigen Wirtschaftskommission abgegeben hat, dürfte sie in den nächsten Monaten nach 22 Jahren ihren Nationalratssitz räumen. So ist es zumindest mit der Kantonalpartei besprochen. Noch aber zeigt sie sich kein bisschen amtsmüde.

Nationalrat Eric Nussbaumer, SP BL In der ersten Hälfte der laufenden Session durfte sich Eric Nussbaumer ganz in seinem Element fühlen: Er hat die Energiestrategie 2050 für die SP stark mitgeprägt. Der 57-Jährige gilt als erfahrener Energieunternehmer und Prediger der Erneuerbaren. Atomkraftwerke will er vom Netz nehmen, an eine drohende Stromlücke glaubt er nicht. Seit aber die Energiethemen die politischen Traktanden nicht mehr bestimmen, ist auch Nussbaumer wieder etwas in den Hintergrund gerückt. Nussbaumer hat mit der Europapolitik aber auch noch ein zweites Steckenpferd. Als Mitglied der Aussenpolitischen Kommission befasst sich der überzeugte Europäer oft und gerne mit dem Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU. Nachdem er zweimal vergeblich für die Regierung kandidierte, liebäugelt er nun mit einer Kandidatur für den Baselbieter Ständeratssitz.

Nationalrätin Daniela Schneeberger, FDP BL Auch in ihrer zweiten Legislaturperiode konnte sich die Baselbieter FDP-Nationalrätin in der Öffentlichkeit noch nicht profilieren. In Finanzfragen aber konnte sich die Präsidentin der Schweizer Treuhänder zumindest in ihrer eigenen Fraktion einen gewissen Stellenwert erarbeiten. Daniela Schneeberger politisiert eher am rechten Rand der FDP. Ihr Beruf strahlt auch auf ihr politisches Amt aus: Als Mitglied der Wirtschaftskommission reicht die 50-Jährige regelmässig Vorstösse zu Steuerfragen oder zum KMU-Bereich ein. Sie setzt sich aber auch für einen verstärkten Grenzschutz oder den Erhalt von Poststellen ein. Fraktionskollegen beschreiben sie als fleissig und pflichtbewusst. Nach anfänglichen Unsicherheiten habe sie sich reingekniet und sei in ihren Themen mittlerweile sattelfest.

Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter, CVP BL Sie ist ehrgeizig, fleissig und hat sich seit ihrem Amtsantritt 2010 ein beachtliches Netzwerk aufgebaut: Elisabeth Schneider-Schneiter gehört mittlerweile zum engsten Führungszirkel der CVP Schweiz. Egal, ob es um Partei- oder Fraktionspräsidium oder gar um den Bundesrat geht – immer ist auch ihr Name zu hören. Politisch setzt die 53-Jährige ihre Schwerpunkte im Familienbereich und seit ihrer Wahl zur Präsidentin der Handelskammer beider Basel immer stärker auch in Wirtschaftsfragen. Solche will sie auch als neue Präsidentin der Aussenpolitischen Kommission vermehrt einbringen. Für ihre Anliegen geht sie wahlweise Allianzen mit links oder mit rechts ein. Der «gutschweizerische Kompromiss» ist für sie denn auch ein bestimmendes Credo. Zuletzt eckte sie aber auch parteiintern an, nachdem sie Fraktionskollege Yannick Buttet, gegen den Stalking-Vorwürfe erhoben werden, den Rücktritt nahegelegt hatte.

Nationalrätin Sandra Sollberger, SVP BL In ihren ersten beiden Jahren im Nationalrat ist Sandra Sollberger vor allem mit ihrer kecken Frisur, ihrem sonnigen Gemüt und ihrer Ehrlichkeit aufgefallen. Politisch hat sie dagegen noch kaum Spuren hinterlassen können. Vorsichtig hat sie sich erst an das neue Umfeld angewöhnt. Immerhin aber sitzt die Malermeisterin neu im Vorstand der Fraktion. Für Schlagzeilen gesorgt hat Sollberger vorab mit ihrer Forderung für eine Durchsetzung des Händedrucks an Schulen, die allerdings erfolglos blieb. Ansonsten sind ihre bisher 17 Vorstösse ein buntes Potpourri: von Aufstockung des Grenzschutzes, über weniger Bürokratie für KMU bis hin zu Urban Mining. Die 44-Jährige bewegt sich dabei meist auf Parteilinie. Für Stirnrunzeln bei der SVP hatte sie lediglich gesorgt, als sie erklärt hatte, dass sie die Bilateralen nicht aufgeben würde zugunsten der Umsetzung der Zuwanderungsinitiative. Laut NZZ-Rating politisiert sie denn auch leicht links der Fraktion.

Nationalrätin Sibel Arslan, Basta BS Die Aufmerksamkeit war gross, als Sibel Arslan vor zwei Jahren ihr Amt angetreten hatte: Die Basler Basta-Politikerin ist die erste Migrantin im Parlament. Das Scheinwerferlicht ist der 37-Jährigen nicht immer angenehm, gleichzeitig aber will sie es für ihre politischen Anliegen zu nutzen versuchen. Dabei geht es oft um Flüchtlings- oder Integrationsfragen. Spuren allerdings konnte Arslan bisher noch kaum hinterlassen. Schon vor ihrem Amtsantritt hatte sie erklärt, dass es wohl anspruchsvoll werde, «weil es im derzeit klar rechtsbürgerlich dominierten Parlament schwierig ist, für grüne, soziale und familienpolitische Anliegen Mehrheiten zu finden». Aufgefallen ist Arslan in den letzten Wochen vor allem einmal, weil sie gar nicht da war: Sie fehlte zu Beginn der Wahl von Ignazio Cassis in den Bundesrat. Die Begründung: Burkhalters Rücktritt habe sie so berührt, dass sie mit ihrem Fernbleiben «leise protestieren» wollte.

Nationalrat Christoph Eymann, LDP BS Der ehemalige Basler Erziehungsdirektor ist ein alter Hase. Christoph Eymann sass schon von 1991 bis 2001 im Nationalrat. Nun aber zählt der 65-Jährige wieder zu den Neulingen in der Grossen Kammer, wo er sich erst wieder etwas eingewöhnen musste: «Der Ton im Parlament ist rauer geworden.» Bildungsfragen sind und bleiben Eymanns Steckenpferd. Mit seiner Erfahrung, seinem Wissen und seinem Netzwerk hat er sich innerhalb der Bildungskommission rasch einen Namen gemacht. Dafür eckt der Liberale innerhalb der FDP-Fraktion auch gerne mal an. Fraktionsdisziplin scheint ihm ein Gräuel zu sein. Geht es um Bildungskosten, kämpft er auch ab und an gegen die eigenen Reihen an. Und auch innerhalb der Parlamentarierdelegation aus der Region Basel hat sich der 65-Jährige bisher nicht nur Freunde gemacht: Seinen Vorstoss für einen Baselbieter Sitz im Hochschulrat reichte er ohne Absprache ein – und scheiterte chancenlos.

Nationalrat Sebastian Frehner, SVP BS Als Grossrat und Präsident der Basler SVP kannte man Sebastian Frehner als Polterer, der medienwirksam gegen Kriminalität oder Bürokratie in der Verwaltung auftrat. In Bern aber blieb der 44-Jährige, der 2010 für Jean Henri Dunant in den Nationalrat nachgerückt war, bis heute eher zurückhaltend. In letzter Zeit fiel Frehner vorab während der Debatte um die AHV-Reform auf. Ansonsten vertritt er in der Gesundheitskommission vor allem die Interessen der Basler Pharma. Geht es um regionale Anliegen, rückt Frehner zum Ärger der Fraktionsspitze auch schon mal von der Parteilinie ab. Seine zahlreichen Mandate und häufigen Abwesenheiten haben selbst den Zorn von Christoph Blocher auf sich gezogen, der «den Berufspolitiker» öffentlich zum Rücktritt als Präsident der Kantonalpartei aufforderte. Frehner aber bot dem SVP-Übervater die Stirn, um den Zeitpunkt seines Rücktritts selber zu bestimmen.

Nationalrat Beat Jans, SP BS Einen Grosserfolg darf Beat Jans in der laufenden Legislatur schon mal verbuchen: Gemeinsam mit Fraktionskollege Nussbaumer hat der 53-Jährige an vorderster Front für die Energiestrategie 2050 gekämpft. Die Abkehr von der Atomkraft ist eines der wichtigsten Ziele des Umweltberaters. Weniger erfolgreich war er bei der Wahl des neuen SP-Fraktionschefs, bei welcher er knapp Roger Nordmann den Vortritt lassen musste. Seine Stellung innerhalb der Partei konnte Jans dennoch stärken. Der zweifache Familienvater ist nicht nur Vizepräsident, sondern auch verantwortlich für das wegweisende Wirtschaftspapier der Partei. Und er hat weitere Pläne: So liebäugelt Jans mit einer Kandidatur für den in zwei Jahren frei werdenden Ständeratssitz. Der absehbare Zweikampf mit Parteikollegin und Basler Finanzdirektorin Eva Herzog verspricht Spannung.