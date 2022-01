Übersicht Verkehrsbehinderungen und Baustellen: Das erwartet die Stadt Basel im laufenden Jahr 2022 wird in Basel-Stadt weiter gebaut. Durch die anstehenden Bauarbeiten an der Infrastruktur wird die Wasser- und Energieversorgung gesichert sowie der Veloverkehr gefördert. Ausserdem soll der Verkehr sicherer und die Stadt attraktiver werden.

2022 gibt es in Basel-Stadt einige Baustellen (orange). zvg

Im Jahr 2022 stehen in Basel-Stadt einige Bauarbeiten an. Eine Übersicht stellte der Kanton Basel-Stadt der Öffentlichkeit am Freitag auf seiner Webseite zur Verfügung.

Am Wielandplatz, an der Oberwilerstrasse und an der Schwarzwaldallee beginnen die Bauarbeiten erst. Die Erneuerung Viertelkeis-Gundeli kommt dagegen zum Abschluss. Zu längeren Einschränkungen kommt es beim Tramverkehr nicht, schreiben IWB und BVB in einer gemeinsamen Mitteilung. Nur auf der Linie 16 wird es Busse als Tramersatz geben, wie die bz am Donnerstag berichtete. Ausserdem koordinieren Tierfbauamt und IWB den Ausbau der klimafreundlichen Fernwärme, der im Grossen Rat beschlossen wurde.

Wielandplatz

Am Wielandplatz starten die Erneuerungen am 10. Januar 2022. Der Platz sowie die darunterliegenden Leitungen werden saniert. Entstehen soll ein Quartierplatz mit mehr Stadtgrün werden, der zum Verweilen einlädt. Ausserdem entsteht anstelle einer überdimensionierten Asphaltfläche eine Kreuzung zugunsten eines geregelten und sicheren Verkehrs. Bus- und Tramhaltestellen werden stufenlos gestaltet.

Der Wielandplatz soll grüner werden. zvg

Fernwärme

Das Fernwärmenetz der Stadt soll in den nächsten 15 Jahren durch die IWB um 60 Kilometer erweitert werden. Ausserdem soll die Anzahl der Wärmekunden auf 12'000 verdoppelt werden. Die Wärmeproduktionskapazitäten sollen mit neuen und klimafreundlichen Anlagen erhöht werden. Fossil betriebene Heizungen können so abgelöst werden. Für den Klimaschutz resultiert daraus ein bedeutender Effekt: Ab 2035 können die CO 2 -Emissionen um rund 70'000 Tonnen pro Jahr gesenkt werden.

Der Ausbau der Leitungen wird wo immer möglich zeitgleich mit weiteren Bauarbeiten erfolgen. Dadurch soll die Belastung für Anwohnende und Gewerbe gering gehalten werden.

In diesem Jahr baut die IWB das Fernwärmenetz um den Viertelkreis, in der Freien Strasse, im Wettsteinquartier und im St. Alban-Gellert aus.

Visualisierung der Freien Strasse. zvg

Umleitungen und Sperrung des Tramverkehrs

2016 kommunizierte die BVB einen Nachholbedarf bei der Erhaltung ihrer Gleisinfrastruktur. Dieser wird mit dem Ende verschiedener Bauprojekte in diesem Jahr abgebaut sein. Allerdings müsse die Erneuerung in den nächsten Jahren fortgesetzt werden, heisst es in der Mitteilung.

Vom 10. Januar bis am 17. Juni 2022 ist die Tramlinie 16 in der Gundeldingerstrasse unterbrochen. Dies ist nötig für den Abschluss der Erneuerung Viertelkreis-Gundeli.

So soll der Kreisel beim Viertelkreis nach Abschluss der Arbeiten aussehen. zvg

Die Tramlinien 1, 8, 14 und 17 sind im Kleinbasel von April bis November 2022 kurzzeitig von der Erneuerung der Gleiskreuzungen Dreirosenbrücke betroffen.

Am Aeschenplatz werden Weichen und Kreuzungen ersetzt. Dazu müssen die Tramlinien 3 und 14 im Oktober für zwei Woche durch Busse ersetzt werden. Ebenfalls im Oktober wird die Gleis-Abzweigung von der St. Alban-Anlage in die Hardstrasse erneuert.

Am Centralbahnplatz wird im September und Oktober ein neues Verbindungsgleis gebaut, was an Wochenenden zu kleinen Einschränkungen des Tramverkehrs führen wird.

Einschränkungen für Autos und Velos

Der Bus-, Auto- und Veloverkehr zwischen Zwinglihaus und Viertelkreis bleibt bis Ende 2022 weiterhin umgeleitet.

Gleissanierungen in der Spalenvorstadt führen zu einer Fahrbahnsperrung im Januar und Februar.

Tiefbauamt und Roche erneuern das Geviert Wettsteinalle/Grenzacherstrasse. Dazu wird in den Sommerferien eine Sperrung der Peter Rot-Strasse in beide Richtungen nötig.

Im Zuge der Erneuerung der Oberwilerstrasse wird der stadtauswärtsfahrende Autoverkehr der Oberwilerstrasse von Mitte 2022 bis Herbst 2023 umgeleitet: via Bundesplatz, Neubadstrasse, Laupenring und Holeestrasse.

Jeweils nur eine Fahrspur steht dem Verkehr in der Schwarzwaldallee zwischen der Erlenstrasse und der Rosentalstrasse zur Verfügung. Dies dauert von Mitte bis Ende 2022.