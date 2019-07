Am Freitagabend veröffentlichten die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) ihren neuen Netzzustandsbericht – und offenbarten damit neue Problemzonen im Basler Schienennetz. Besonders um zwei befahrene Strassenkreuzungen steht es schlecht: Der Burgfelderplatz und die Kreuzung auf Kleinbasler Seite der Dreirosenbrücke gehören neu zur schlechtesten Zustandsklasse.

Bereits im Februar nächsten Jahres ersetzt werden sollen die Gleise auf dem Burgfelderplatz, die Arbeiten bei der Dreirosenbrücke sind für das Jahr 2023 vorgesehen. Mit den Arbeiten am Burgfelderplatz haben die BVB faktisch bereits letztes Jahr begonnen. Schon 2018 seien «zur Sicherstellung des Betriebs» erste Teilersatzarbeiten an den Gleisen durchgeführt worden, so BVB-Mediensprecherin Sonja Körkel. Der hohe Instandhaltungsbedarf habe dazu geführt, dass ein vorgezogener Ersatz für das Jahr 2020 eingeleitet wurde.

Bis im Februar werden die Gleise überwacht

Die betroffenen Gleise weisen grosse Schäden auf, Sofortmassnahmen sind unabdingbar. Der Anlageteil müsse laut Körkel «zeitnah» ausgetauscht werden.

Bis zum Ersatz müssten die Gleise intensiver überprüft werden. Dafür betreiben die BVB einen grösseren Instandhaltungsaufwand. Zu den Instandhaltungsmassnahmen gehören laut Körkel Schweiss- und Schleifarbeiten sowie kleinere Arbeiten an Belag und Unterbau, welche die Gleise in einem «betriebssicheren Zustand» halten. Zudem seien regelmässig Gleisinspektoren vor Ort, welche den Zustand der Gleise überprüfen.

Erneuert wird 2020 auch die Missionsstrasse

Die Arbeiten am Burgfelderplatz werden voraussichtlich zwischen zehn und vierzehn Tage dauern. Insgesamt werden am Platz sechs Tramkreuzungen ersetzt. Die Bauarbeiten dürften den Tram- und Autoverkehr erheblich beeinträchtigen. Über den Platz im St. Johann-Quartier verkehren die Tramlinien 1 und 3 sowie die Buslinie 50.

Mit der Sanierung des Burgfelderplatzes wird das Gebiet rund um den Kannenfeldplatz zur Dauerbaustelle mutieren. Frühestens ab 2020 will die Basler Regierung nämlich auch den Bereich Burgfelderstrasse, Missionsstrasse und Spalenvorstadt erneuern und die Fahrspuren verbreitern.