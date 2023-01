UKBB Eltern bedrohen Notfallpersonal – Basler Kinderspital setzt Sicherheitspersonal ein Zusätzlich zur Überbelastung auf seiner Notfallstation muss sich das Basler Kinderspital mit der Sicherheitslage befassen. Der Einsatz von Security soll die Situation entschärfen.

Setzt neu Sicherheitspersonal ein: das Basler UKBB. Bild: Georgios Kefalas

Seit Monaten ist der Notfall des Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) chronisch überlastet – nun lassen immer mehr Eltern ihren Unmut am Personal aus: In den letzten Wochen und Monaten kam es vermehrt zu verbalen Angriffen auf das Notfallpersonal, wie SRF berichtet.

Martin Burri, der Sprecher des Kinderspitals, schildert gegenüber SRF eine massive Zunahme an täglichen Drohungen und Beschimpfungen von entnervten Eltern – insbesondere zur Abend- und Nachtzeit. Die Mitarbeitenden hätten sich nicht mehr sicher gefühlt. In der Folge setze man abends und am Wochenende vorübergehend Sicherheitspersonal ein.

Mit der zwar bedauerlichen, aber in einigen Schweizer Kantonen bereits eingeführten Massnahme erhofft man sich, die Lage zu entschärfen.