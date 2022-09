Ukraine-Krieg Je nach vorhandenen Kapazitäten der Spitäler: Auch die beiden Basel nehmen Zivilpersonen aus der Ukraine auf Die Schweiz hat am Mittwoch fünf schwer kranke Zivilpersonen aus der Ukraine zu medizinischen Behandlungen aufgenommen. Neben drei Spitälern im Wallis, in Bern und in Zürich werden auch das Universitätsspital Basel und das Kantonsspital Baselland Patientinnen und Patienten aufnehmen.

Die grossen Spitäler beider Basel bereiten sich ebenfalls auf die Aufnahme ukrainischer Zivilpersonen vor. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) teilte am Mittwoch mit, dass die Schweiz ab sofort Zivilpersonen aus der Ukraine zur medizinischen Behandlung aufnehme. Die ersten fünf Personen wurden bereits auf drei Spitäler in Genf, Bern und Zürich verteilt.

Im Juli hatte die ukrainische Botschaft die Schweiz um die Aufnahme von schutz- und behandlungsbedürftigen Zivilpersonen gebeten. Wenige Stunden nach der Publikation der Mitteilung der GDK bestätigen auch das Universitätsspital Basel und das Kantonsspital Baselland (KSBL) auf Anfrage der bz, dass Zivilpersonen aus der Ukraine aufgenommen werden können. Im Unispital Basel wird dies ab sofort möglich sein, im Baselbiet voraussichtlich ab kommender Woche.

Personelle Ressourcen und Platzverhältnisse

Das Unispital Basel sei seit mehreren Wochen im Gespräch mit dem Kanton gestanden, sagt Mediensprecherin Caroline Johnson. Ausschlaggebend für die Verteilung auf die verschiedenen Spitäler seien in erster Linie die vorhandenen personellen Ressourcen und die Platzverhältnisse in den jeweiligen Spitälern.

Medizinische Gründe, jemanden nicht aufzunehmen, gebe es keine, so Johnson. Nur direkt am Krieg beteiligte Personen – also Soldatinnen und Soldaten – seien von einer potenziellen Aufnahme ausgeschlossen. So werden nicht nur Zivilpersonen aufgenommen, die im Krieg versehrt wurden, sondern beispielsweise auch Krebspatienten, die vor Ort nicht mehr behandelt werden können. «Das Unispital bietet sich aufgrund der Infrastruktur und der Abdeckung aller nötigen medizinischen Bereiche gut für die Aufnahme von ukrainischen Zivilpersonen an», so Johnson.

Mitglied des Medical Boards

Zudem wird das Unispital auch Mitglied des «Medical Boards», einem ärztlichen Expertengremium, welches den Mechanismus des Aufnahmeprozesses beratend unterstützt. Johnson bestätigt, dass Hans Pargger, Chefarzt, Leiter der Intensivstation und Mitglied der unterdessen aufgelösten Corona-Taskforce den Beitritt in die Wege geleitet habe.

Sobald also Patientendossiers eintreffen, werden diese von Expertinnen und Experten der Universitäts- und Zentrumsspitäler beurteilt. Das «Medical Board» kann dann vorschlagen, welche Zivilperson in welchem Spital aufgenommen werden soll. Relevant sind hierbei neben den bereits erwähnten Ressourcen auch die medizinischen Details der jeweiligen Patientenakten.