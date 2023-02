Ukraine-Krieg Solange der Krieg dauert Immer am Freitag gibt es auf dem Marktplatz eine Mahnwache zum Ukraine-Krieg. Zum Jahrestag des Angriffs gab es Reden von Margarita Antoni und Regierungspräsident Beat Jans.

Mahnwache zum Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine. Unter anderem Reden von Margarita Antoni und Regierungspräsident Beat Jans. Bild: Kenneth Nars

Anna Dobrova ist mit ihrem anderthalb Jahre alten Sohn auf den Marktplatz gekommen und hält ein Schild in die Höhe. «War is not over», hat sie drauf geschrieben, «keep fighting.» Der Krieg ist noch nicht vorbei, kämpfen wir weiter. Deshalb findet die Architektin aus Kiew, die seit Juli in Basel wohnt, die Mahnwachen des Ukrainischen Vereins wichtig. «Das Interesse darf nicht nachlassen», sagt sie. Ihre Eltern leben noch in der Hauptstadt, für sie aber war gleich nach der Invasion der Russen klar, dass sie sich mit ihrem Söhnchen an einen sicheren Ort begeben will.

Neben Anna Dobrova haben sich an diesem Freitagabend mehrere hundert Menschen zur Mahnwache am Jahrestag des russischen Angriffskrieges eingefunden. Eine Frau im Publikum spricht per Videocall mit ihrem Mann in der Ukraine – sie hier, er in Uniform dort, beide über zweitausend Kilometer voneinander getrennt. Unverschuldet. «Russia is a terrorist state» steht auf einem Plakat.

Beat Jans ist auch da. Der Basler Regierungspräsident überbringt ein paar Grussbotschaften: Er hofft, dass die Geflüchteten hier den Schutz finden, den sie suchen. «Die Werte, die in der Ukraine verteidigt werden, sind auch unsere Werte.» Jans wünscht den Menschen, dass sie in diesen schwierigen Zeiten die Kraft nie verlieren. Denn die braucht es, um nicht daran zu zerbrechen, was ihnen vom einen auf den anderen Tag widerfahren ist. Unverschuldet.

Die Ukrainerin Margarita Antoni, Mitorganisatorin der Mahnwache, erzählt Geschichten, «die in der Ukraine an jeder Ecke anzutreffen sind». Zum Beispiel jene von Julia, ihrer Cousine. Ihr Mann erlitt einen Herzinfarkt, nun kämpft er trotzdem wieder an der Front. «Wenn wir telefonieren, erzählt Julia mir, wie sie sich mit ihrem Sohn unter dem Tisch versteckte, als die Drohnen über ihr Haus flogen. Wie sie sich vom Leben verabschiedete. Wie sie versuchte ihren Sohn so zu umarmen, dass er die besten Chancen zu überleben hat, wenn das Haus getroffen wird.»

Oder ihr Cousin Wowa. Er hat eine Tochter, die in die Schule geht. Wenn nicht gerade Luftalarm ist. Dieser kommt oft am frühen Morgen. Sie kennt die Geräusche bereits gut. Heute gehen wir in den Keller, sagt sie dann. Als sei dies das Normalste der Welt. Als sei es das Normalste der Welt, die Todesanzeigen in der Tageszeitung nach Freunden und Bekannten zu durchsuchen. Dabei ist gar nichts normal. Dieser Angriffskrieg darf nicht zur Normalität werden. Er darf nicht in Vergessenheit geraten.

Nächsten Freitag ist wieder Mahnwache. Immer um 18 Uhr. Denn: «War is not over.»