Bundesrätin Karin Keller-Sutter besucht Basler Bundesasylzentrum

Coronavirus Die Ausfälle beim Personal machen dem Unispital Basel zu schaffen: «Die Kapazitätsgrenze ist erreicht»

Die Anzahl der Coronapatientinnen und Patienten in den Spitälern steigt in Basel seit einigen Tagen wieder an. Auch auf den Intensivstationen sind wieder mehr Betten belegt. Die Spitäler sind gezwungen, zu reagieren. Das Hauptproblem: Die Ausfälle beim Personal.