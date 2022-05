Umgestaltung Beim Winkelriedplatz im Gundeli soll ein Parkcafé entstehen – sofern es jemand betreiben will Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement wird die angrenzende Parkanlage beim Winkelriedplatz voraussichtlich ab Herbst 2022 erneuern. In diesem Zusammenhang sucht der Kanton nun eine Mieterin oder einen Mieter für ein mögliches Parkcafé.

So soll der Winkelriedplatz nach der Umgestaltung aussehen. Visualisierung: zvg / Kanton BS

Die Parkanlage Winkelriedplatz im Gundeldinger-Quartier ist veraltet und abgenutzt. Aus diesem Grund hat der Grosse Rat 2021 die Erneuerung der Anlage beschlossen und 4,4 Millionen Franken für die Umgestaltung und Aufwertung gesprochen. Davon werden rund 3,5 Millionen Franken aus dem Mehrwertabgabefonds finanziert.

Die Stadtgärtnerei wird die Parkanlage im Sinne des Stadtteilrichtplans Gundeldingen voraussichtlich vom Herbst 2022 bis Ende 2024 sanieren und weiter begrünen, teilt das zuständige Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) nun mit. Geplant ist unter anderem ein neuer Wasserspielbereich am Eingang Sempacherstrasse und ein neuer Kinderspielbereich an der Ecke Dornacherstrasse/Solothurnerstrasse.

Gemäss Stadtteilrichtplan unterstützt der Kanton Basel-Stadt Eigeninitiativen der Quartierorganisationen, den Winkelriedplatz als lokales Zentrum weiterzuentwickeln, so das BVD weiter.

Trafogebäude soll zum Parkcafé umgenutzt werden

Vorgesehen ist zudem, dass in einem Teil des bestehenden Trafogebäudes an der Solothurnerstrasse per Frühjahr 2025 ein neues, kleines Parkcafé für den Winkelriedplatz entstehen soll. Die Allmendverwaltung des Tiefbauamts hat den Betrieb des Cafés heute Mittwoch ausgeschrieben. Interessierte haben bis zum 29. Juni 2022 Zeit, ihre Bewerbungen einzureichen.

Das Trafogebäude bei der Solothurnerstrasse: Hier soll ein Café einziehen. Screenshot Google Maps

Das Café richtete sich nach Angaben des Kantons im Besonderen auch an Familien mit Kindern sowie Rentnerinnen und Rentner. «Auf einer neuen Parkbühne gegenüber des Cafés wird es möglich sein, soziokulturelle und gesellschaftliche Anlässe für das Quartier durchzuführen. Beim Auswahlverfahren wird das gastronomische Angebot, das Geschäftsmodell und die Identifikation mit dem Ort bewertet», so das BVD.

Das Parkcafé kann ab der Eröffnung während fünf Jahren betrieben werden. Eine Verlängerung des Mietvertrags um weitere fünf Jahre ist möglich. Danach folgt die nächste Ausschreibung. Somit gelten für dieselben Vorgaben wie für die Buvetten. Sollte sich keine geeignete Betriebsorganisation finden lassen, wird die Trafostation ohne Parkcafé erneuert.