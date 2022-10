Umgestaltung Regierungsrätin Esther Keller verteidigt Aeschenplatz-Pläne: «Auch danach wird es kein Paradiesgarten» Im Grossen Rat wurde über 1,4 Millionen Franken für ein Vorprojekt für die Umgestaltung des verkehrsgeplagten Platzes debattiert. SVP und LDP stören sich insbesondere an der geplanten Umleitung des 15ers.

Die Basler Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller macht sich im Grossen Rat für die Umgestaltung des Aeschenplatzes stark. Kenneth Nars

Ganze 14 Sitzungen mündeten in einen 53-seitigen Bericht: Die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) scheute mit Blick auf die Umgestaltung des Aeschenplatzes keine Mühen. Die sorgfältige und detaillierte Analyse verschiedener Varianten der Regierung und diverser Interessensgruppen wurde denn auch im Grossen Rat allseits gelobt. Und doch übten in der Debatte – vorwiegend – bürgerliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier viel Kritik.

Der Kern des Vorschlags der Regierung sieht einen einspurigen Grosskreisel vor. Die unübersichtliche Rechtsvortrittregelung entfällt. Dennoch sind weiterhin alle Zu- und Wegfahrten vom Platz gewährleistet, so auch die Strecke von der Dufour- zur St.-Jakobs-Strasse. Statt den Platz direkt zu queren, wird ein minimaler Umweg via Kreisel nötig.

Der wohl strittigste Punkt: Die Tramlinie 15 soll künftig nicht mehr quer über den Platz fahren, sondern über die Gartenstrasse umgeleitet werden. In einer zweiten Variante ist auch denkbar, dass das Tram nur stadteinwärts durch die Gartenstrasse fährt – Richtung Grosspeter und Gundeli, aber auf der St.-Jakobs-Strasse.

Am heftigsten wetterte die SVP gegen die geplante Umgestaltung. Grossrat und Kommissionsmitglied Beat Schaller sprach von einem «eindrücklichen Beispiel regierungsrätlicher Zermürbungspolitik». Das gewünschte Ergebnis, nämlich der Vorschlag der Regierung, sei von Anfang festgestanden. «Mit bemerkenswerter Hartnäckigkeit haben die zuständigen Stellen die Kommission so lange bearbeitet, bis genügend Ermüdungserscheinungen sichtbar waren.»

SVP-Grossrat Beat Schaller. zvg

Sämtliche Vorschläge aus der Kommission und aussenstehenden Interessengruppen seien nicht honoriert, sondern einfach versenkt worden, sagte Schaller.

«Das Gundeli und das Bruderholz fühlen sich zu Recht abgehängt»

Konkret übte Schaller etwa Kritik daran, dass eine unterirdische Führung des Autoverkehrs oder der Trams verworfen worden sei. Zudem zweifelt er daran, ob die Umleitung des 15ers vor dem Volk Bestand haben wird. «Das Gundeli und das Bruderholz dürfen sich zu Recht abgehängt fühlen», sagte Schaller. Der 15er müsste weiterhin direkt über den Aeschenplatz geführt werden.

Keine Freude an den Plänen hat auch die LDP. Grossrätin Nicole Strahm-Lavanchy erachtet den Vorschlag der Regierung isoliert betrachtet als die beste Version. Sie könne aber nicht verstehen, weshalb die weitere Umgebung nicht berücksichtigt worden sei. Wie ihr Vorredner Beat Schaller hätte sie sich gewünscht, dass auch etwa der Bahnhof SBB und die Breite miteinbezogen worden wären.

Der 15er soll künftig den Aeschenplatz nicht mehr queren, sondern über die Gartenstrasse geführt werden. Das kommt vor allem bei den Bürgerlichen gar nicht gut an. Benjamin Wieland

Andere Kommissionsmitglieder etwa von der SP und der FDP wehrten sich gegen den Eindruck, das Bau- und Verkehrsdepartement habe ihren Vorschlag in der Uvek durchgeboxt. Einige Punkte seien bewusst offengelassen worden, sagte etwa SP-Grossrat Jean-Luc Perret. Die FDP sei gespalten, insbesondere wegen der Linienführung des 15ers, sagte Beat Braun-Gallacchi.

Am Status quo festzuhalten, sei ein Affront

Raffaela Hanauer, Grossrätin der Grünen. zvg

Für die Pläne der Regierung warf sich Raffaela Hanauer von den Grünen in die Bresche. Heute sei der Aeschenplatz ein Ort mit Autochaos, aber ohne Aufenthaltsqualität. Zudem zeichne sich der Platz mit zahlreichen Gefahrenstellen für den Fuss- und Veloverkehr sowie ÖV-Passagiere aus. Am Status quo festzuhalten, sei ein Affront an alle, die auf eine Verbesserung angewiesen seien. Sie denke da etwa an ältere Personen oder Menschen mit Behinderung.

Doch auch beim Grün-Alternativen-Bündnis hat eine Minderheit Bedenken geäussert. Die Regierung solle prüfen, ob eine Umleitung des 15ers wirklich nötig sei und ob der Autoverkehr reduziert werden könne, sagte Hanauer.

Hier soll der 15er künftig abbiegen: von der St.-Jakobs- in die Gartenstrasse. Kenneth Nars

Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller räumte ein, dass der Aeschenplatz auch nach der Umgestaltung kein Paradiesgarten werde. Die geplante Umgestaltung bringe für alle Verbesserungen. Natürlich würden sich alle noch mehr erhoffen. «Aber wir unterliegen der Macht des Faktischen. Wir machen, was möglich ist.»

«Unterirdische Trams nennen wir S-Bahn»

An die Adresse Schallers sagte sie: «Ich möchte den Vorwurf nicht im Raum stehen lassen, wonach sich die Kommission so lange bequatschen liess, bis sie Ja sagte.» Von der geforderten unterirdischen Lösung hält sie nichts. Dadurch entstünden riesige Bauwerke, Rampen von bis zu 150 Metern wären notwendig. «Unterirdische Trams nennen wir S-Bahn. Da sind wir dran, wir möchten ja eine S-Bahn bauen», sagte sie in Anspielung auf das Herzstück.

Die Kritik aus dem Gundeli und dem Bruderholz könne sie verstehen. Doch entscheidend sei nicht nur die reine Fahrzeit, sondern auch die Umsteigewege. Die Regierung verspricht sich Vorteile mit der neuen Lösung.

Der Grosse Rat sagte nach der Debatte deutlich Ja – mit 55 zu 28 Stimmen bei neun Enthaltungen. Die eigentliche Abstimmung über den Aeschenplatz wird jedoch erst viel später stattfinden, heute ging es lediglich um 1,4 Millionen Franken für das Vorprojekt. Interessant war in diesem Zusammenhang die Aussage von FDP-Grossrat Erich Bucher. Er sei bereits aus den Quartieren Gundeli und Bruderholz angefragt worden, ob ein Referendum ergriffen werden könne. Dies ist jedoch bei Ausgaben unter 1,5 Millionen Franken nicht möglich.

Ein Referendum und eine Volksabstimmung scheint jedoch fast sicher, wenn die Regierung und der Grosse Rat im späteren Verlauf des Projekts an der Umleitung des 15ers festhalten wird.