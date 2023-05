Umnutzung Überraschung in der Basler Politik: Auch Grüne und Linke wollen Roche-Parkhaus im Kleinbasel erhalten Das Parkhaus in der Schwarzwaldallee soll als Quartierparking umgenutzt werden. Dafür sollen öffentliche Parkplätze im Wettsteinquartier aufgehoben und begrünt werden. Das findet auch ein Grossteil der Grünen und Linken im Grossen Rat gut – die entsprechende Motion wurde an die Regierung überwiesen.

Das Roche Parking mit 650 Parkplätzen sollte trotz Parkplatzmangel 2026 abgerissen werden. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Autos, Parken und Verkehr sind Reizthemen, die in Basel üblicherweise zur traditionellen Frontenbildung zwischen Bürgerlichen und Linken führen. Doch nun erhalten Autobesitzende im Wettsteinquartier auch von der Basler SP und Teilen des Grün-Alternativen Bündnisses Unterstützung: Sie haben eine Motion zur Umnutzung des Roche-Parkhauses als Quartierparking mit überwiesen.

Eingereicht hatte Luca Urgese (FDP) die Motion bereits Mitte März, nachdem über Wochen lang und breit im Grossen Rat über die angespannte Parksituation im Wettsteinquartier diskutiert worden war. Eine Umnutzung des Parkhauses, das sich direkt neben der Autobahnausfahrt am Badischen Bahnhof befindet, soll nun laut Urgese und Konsorten nicht nur den «Flächenverbrauch des Verkehrs im öffentlichen Raum» reduzieren, sondern auch das Quartier vom erstarkten «Parkplatzsuchverkehr» entlasten.

Für das Quartierparking sollen andere Parkplätze aufgehoben werden

Für ihr Anliegen gewinnen konnten die Motionäre auch grüne und linke Grossratsmitglieder, weil der Erhalt von Gebäuden meist nachhaltiger ist, als diese abzureissen. Stichwort «graue Energie». Ausserdem soll die «ökologisch wertvolle Dachbegrünung» erhalten bleiben und – das für Grüne überzeugendste Argument – die dadurch entstehenden Parkplätze sollen in der Umgebung «kompensiert» werden.

Das bedeutet: Alle Parkplätze, die sich in zehn Minuten Gehdistanz vom Parkhaus befinden, würden aufgehoben und begrünt oder für die Verbesserung der Velosicherheit genutzt werden. Kommen noch Ladeinfrastruktur für Elektroautos, Zweiradparkplätze, moderate Parkpreise und ein Stopp weiterer Parkplatzstreichungen hinzu, ist ein Kompromisspaket geschnürt, auf das sich offenbar alle politischen Lager einigen können.

Jedenfalls fast. Einzig ein Teil des Grün-Alternativen Bündnisses hält weiterhin dagegen. «Das Parkhaus sollte immer nur ein temporärer Bau sein und ein Provisorium. Nur unter dieser Bedingung ist es bewilligt worden», ist Tonja Zürcher überzeugt. Dieses Versprechen dürfe nicht gebrochen werden. Zur Erinnerung: Gegen die Errichtung des Parkhauses waren damals 26 Einsprachen eingegangen.

Der Parkplatzmangel in Basel ist hausgemacht

Genauso hatte bislang auch SP-Co-Präsidentin Lisa Mathys argumentiert. Inzwischen hat sie ihre Gegenwehr jedoch einige Gänge heruntergefahren und fordert stattdessen, dass die Regierung durch eine Bevölkerungsbefragung die aktuelle Stimmungslage überprüft. Ausserdem führt Mathys weiterhin ins Feld, dass sie vor allem die Hauseigentümerinnen und -eigentümer in der Verantwortung sieht, auf ihrem Privatgrund ausreichend Parkplätze für die Anwohnenden zu schaffen.

Das will wiederum Luca Urgese nicht gelten lassen: Die Vorlagen seien für Private zu streng, ausserdem habe der Kanton bewusst einen Mangel herbeigeführt, indem er das Angebot verknappt habe. «Der Parkplatzmangel ist nicht einfach so passiert, der ist hausgemacht», sagt Urgese. Deshalb sei nur vernünftig, wenn der Kanton nun auch in Leistung gehe und für den Ausgleich sorge. Zudem ist Urgese überzeugt: «Die Umstände haben sich in den letzten Jahren geändert. Bei den Anwohnern gibt es Gesprächsbereitschaft.»

Mit seiner Argumentation hatte Urgese Erfolg. Die Motion wurde mit 73 Ja- zu 9 Nein-Stimmen überwiesen. Nun ist es an der Regierung, die Machbarkeit seiner Vorschläge zu überprüfen.