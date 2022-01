«Rosskopf-Haus» Umstrittener Neubau im Iselin-Quartier: Sieht so gute Stadtentwicklung aus? Das "Rosskopf-Haus" im Iselin-Quartier ist weg. An seiner Stelle steht ein einfallsloser Renditebau.

Vorher: Das "Rosskopf-Haus" an der Rufacherstrasse, erbaut 1904. Bild: Kenneth Nars

Viele Nachbarn und Quartierbewohner hatten sich eingesetzt für den Erhalt des so genannten Rosskopf-Hauses an der Rufacherstrasse im Basler Iselin-Quartier (links). Auch der Heimatschutz. Die Bemühungen blieben erfolglos, die 1904 erbaute Schmiede wurde abgerissen. In diesen Tagen lässt sich das architektonische und städtebauliche Desaster erkennen: Der Neubau ist fantasie- und geschmacklos. Höhe und Form des Daches lassen erkennen, dass hier reines Renditedenken am Werk war.