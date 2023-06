Umstrukturierung Juso Basel-Stadt: Präsidium kündigt Rücktritt an Nino Russano, der Präsident der Basler Juso, Co-Vizepräsidentin Lea Levi und Kassiererin Stella Weihofen treten auf Ende Jahr zurück.

Lea Levi, Nino Russano und Stella Weihofen (v.l.) treten zurück. Bilder: Kenneth Nars/PD

Auf Ende Jahr kommt es im Vorstand der Juso Basel-Stadt zu einer Umstrukturierung. An der Mitgliederversammlung vom Dienstag kündigten der Präsident Nino Russano, Co-Vizepräsidentin Lea Levi und Kassiererin Stella Weihofen den Rücktritt von ihren Ämtern im November dieses Jahres an. Beim Nationalratswahlkampf für die Wahlen im Herbst werden sie also noch mitwirken.

Nino Russano und Lea Levi wurden 2019 gemeinsam ins Präsidium der Juso Basel-Stadt gewählt. Stella Weihofen wurde im Jahr 2019 in den Vorstand gewählt und hat im Jahr 2021 das Amt der Kassierin übernommen.

Mit den Rücktritten soll frischer Wind in den Vorstand gebracht werden, heisst es in der Mitteilung. «Nach vier Jahren ist es der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel. Die Juso ist eine junge, lebendige Partei und wir sind zuversichtlich, dass sich ein engagiertes Team für die Nachfolge findet», sagt Levi. (zaz)