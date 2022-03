Umweg Ab 4. April: Brücke bei der Kleinhüningerstrasse wegen Sanierung gesperrt Die Verbindungsbrücke zwischen Kleinhüningerstrasse und Hochbergerplatz beim Kreisel wird saniert. Ab dem 4. April müssen Fussgängerinnen und Fussgänger und der Strassenverkehr auf die Gärtnerstrassenbrücke ausweichen, meldet das Bau- und Verkehrsdepartement.

Hier wird bald saniert: Kreiselausfahrt von Kleinhüningerstrasse auf Hochbergerplatz. Screenshot Google Maps

Nach Arbeiten an den Brückenpfeilern, Versorgungsleitungen und am Beton, wird nun die Oberfläche der Kleinhüningerstrassenbrücke saniert. In seiner Mitteilung vom Donnerstagvormittag informiert das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt, dass sowohl der Fuss- als auch der Strassenverkehr ab Beginn der Arbeiten am 4. April 2022 für fünf Monate umgeleitet werde. Beide könnten die Gärtnerstrassenbrücke benutzen.

Die Brücke werde neu abgedichtet, erhalte neue Strassenbeläge, Fahrbahnübergänge und ihr Beton werde instandgesetzt. Damit dies in fünf Monaten möglich sei, müsse die Kleinhüningerstrassenbrücke komplett gesperrt werden, so das Department.

Ab Ende April: Hochbergerplatz gesperrt

Voraussichtlich sei ab Ende April 2022 auch der Hochbergerplatz gesperrt, weil die Haltestelle «Kleinhüningen» hindernisfrei umgebaut werde. In dieser Zeit werde über die Dorf- und Neuhausstrasse umgeleitet.