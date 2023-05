Umzug Basler Traditionsblumenhaus Mäglin zieht näher ins Stadtzentrum Seit 2015 befindet sich das Blumenhaus Mäglin an der Clarastrasse 50. Nach acht Jahren muss das Blumengeschäft seinen Standort wechseln. Künftig kann man an der Clarastrasse 5 «Mäglin»-Blumen kaufen. Die jetzige Mieterin des Lokals, Pro Senectute, verlegt ihre Beratungsstelle.

Näher zum Claraplatz: Das Blumenhaus Mäglin zieht um. Bild: Kenneth Nars

Das Blumenhaus Mäglin zügelt am 24. Juli von der Clarastrasse 50 an die Clarastrasse 5 und somit weg vom Messeplatz und näher zum Claraplatz. Der Umzug habe nichts mit der Sanierung der Clarastrasse zu tun, sagt Geschäftsführer Klaus Stöcklin. Es sei schon länger klar, dass die Liegenschaft am jetzigen Standort abgerissen werde.

Auch wenn sich der Standort um lediglich rund 200 Meter verschiebt, erwarte er an der neuen Adresse mehr Laufkundschaft, sagt Stöcklin. Denn dann befinde man sich näher am Claraplatz und somit auch am Stadtzentrum.

Klaus Stöcklin übernahm das Blumenhaus im Jahr 2005 von der Familie Mäglin, die das Geschäft über drei Generationen geführt hatte. 2015 erfolgte der Umzug an die Clarastrasse. Zuvor war das Kleinbasler Traditionsgeschäft fast 150 Jahre am selben Ort zu finden: An der Klybeckstrasse.

Neue Wege für Pro Senectute beider Basel

Im Erdgeschoss des Hauses an der Clarastrasse 50 ist derzeit noch Pro Senectute beider Basel eingemietet. Michael Harr, der Geschäftsleiter der Stiftung, sagt auf Anfrage, dass man den Standort an der Clarastrasse 5 per Anfang Juli verlassen werde. Der neue Standort: ein Pavillon im Westfeld im Iselin-Quartier.

Michael Harr sagt, Pro Senectute wolle das Angebot aufgrund der grossen Nachfrage und der immer älter werdenden Bevölkerung ausbauen. Ein grosser Vorteil des neuen Standorts im Westfeld sei, dass man dort einen Grossteil der Dienstleistungen der Stiftung unter einem Dach vereinigen könne.

Beim Lokal an der Clarastrasse 5 handelt es sich zum eine reine Beratungsstelle. Deren Personal zieht jedoch nicht ins Westfeld, sondern an die Rheinfeldertrasse 29. Dort ist Pro Senectute bereits mit einem Kurszentrum ansässig, die Filiale wird nun mit dem Beratungsangebot aufgewertet. Per Juli wechselt das Clarastrassen-Team ins obere Kleinbasel.

Am jetzigen Standort ist ein Take-away geplant

Zwei weitere Pro-Senectute-Beratungsstellen für die ältere Bevölkerung betreibt die Stiftung im Grossbasel: am Luftgässlein beim Bankverein und in der Brüglingerstrasse, vis-à-vis der St. Jakobshalle.

Das Gebäude an der Clarastrasse 50 bildet zusammen mit zwei Nachbargebäuden ein Überbleibsel der ursprünglichen Bebauung. Auf der östlichen Seite der Clarastrasse sind die Bauten neueren Datums um einige Meter zurückversetzt, so auch der Polizeiposten Clara.

Kürzlich ist das Abbruchprojekt im Kantonsblatt publiziert worden. Demnach wird auch das Hinterhaus am Clarahofweg 43 abgebrochen. Vorgesehen ist ein Neubau eines Wohn- und Gewerbehauses mit Restaurationsbetrieb mit Take-away und Aussenbewirtung auf Allmend. Sprich: Vor dem Gebäude an der Clarastrasse 50 wird künftig herausgestuhlt.