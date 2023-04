Umzug Neue Filiale: Nur zwei Wochen bis zur Eröffnung der «neuen» Bahnhofs-Post Am 15. Mai eröffnet die neue Postfiliale in der Elisabethenanlage 11 beim Bahnhof SBB. Die Post wird auf absehbare Zeit in der Centralbahn-Passage bleiben.

Es braucht nur noch ein paar Pinselstriche am neuen Standort: Die Post zieht bald in die Centralbahn-Passage um. Bild: Neomi Agosti

Da das Postgebäude am Bahnhof SBB, der so genannte Rostbalken, umgebaut wird, musste sich die Post einen anderen Standort suchen. Sie wurde in der Centralbahn-Passage fündig. In zwei Wochen, am 15. Mai, eröffnet die neue Filiale. Die Räumlichkeiten am neuen Standort sind beinahe fertig gebaut, es fehlt nur der letzte Feinschliff. Was nun klar ist: Die neue Bahnhofs-Post ist kein Provisorium. Der Staatskonzern will sich längerfristig in der Centralbahn-Passage einnisten.

Die Dienstleistungen am neuen Standort werden ausgeweitet: Die Filiale werde dank Beratungsräumen für externe Partner zu einem modernen Dienstleistungszentrum direkt beim Bahnhof SBB, sagt der Mediensprecher von Post-Nordwestschweiz, Philipp Felber. Am neuen Standort wird zudem ein «My Post 24»-Automat platziert, an dem Kundinnen und Kunden rund um die Uhr Pakete aufgeben oder abholen können. Die bisherigen Dienstleistungen wie auch die Öffnungszeiten bleiben bestehen, sagt Felber.

Die Post bleibt am neuen Standort

Laut dem Mediensprecher hat die Post einen langjährigen Mietvertrag am neuen Standort. Felber sagt: Entsprechend plant die Post, auf absehbarer Zeit in der Centralbahn-Passage zu bleiben. Was dies über die Zeitspanne der Baustelle des Rostbalkens hinaus heisst, über das lässt sich nur spekulieren.

Auf die Frage, wie die Prognosen am neuen Standort aussehen, antwortet Felber: Die bisherige Post im Postreitergebäude sei eine sehr gut frequentierte Filiale gewesen. Ihre Kundinnen und Kunden dürften sich auf eine moderne Filiale freuen. Die neue Lage ist ebenfalls nicht weit vom Bahnhof SBB entfernt. Felber sagt: Das Herzstück neben den Schaltern sei die Beratungstheke. Hier könne die Kundschaft Informationen erhalten, etwa darüber, wie sie ihre Post während der Ferien einfach umleiten lassen oder in der Post zurückbehalten könnte.