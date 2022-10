Umzug Wegen Sanierung: Sauna des Rheinbads Breite geht auf Reisen Das Rhybadhüsli wird bis im Mai 2023 saniert und auf seine ursprüngliche Grösse ausgebaut. Die Sauna findet in der Zwischenzeit in Riehen eine vorübergehende Bleibe.

Zügelt nach Riehen: Die «Sauna am Rhy». Kenneth Nars

«Was vor mehreren Jahren noch eine Idee war, ist Realität geworden», schreibt das «Badhysli» in einer Mitteilung vom Dienstag. Es meint damit das, was in den kommenden Monaten geschehen soll: Ab jetzt bis im Mai 2023 wird das Badhysli komplett saniert. Doch nicht nur das: Neben der Sanierung ist auch eine Verdoppelung der aktuellen Dimensionen geplant. Es soll danach wieder so gross sein wie zur Zeit seiner Gründung Ende des 19. Jahrhunderts.

Auch die Sauna wird beim Umbau erweitert. Neu soll es zwei Saunas geben und mehr Platz auf den Sitzgelegenheiten. Während der Umbau auf den sommerlichen Badebetrieb keinen Einfluss hat, sieht das beim Dampfbad anders aus. Wegen des Umbaus fällt die Sauna-Saison diesen Winter aus.

Umzug aus der Breite nach Riehen

Ganz auf das winterliche Vergnügen verzichten müssen die Sauna-Liebhaber aber nicht. Denn: «Dank der Initiative des Vorstandes vom Verein Rheinbad Breite findet unser Sauna-Container im Naturbad Riehen eine neue Bleibe», heisst es in der Mitteilung weiter, in der Bilder vom Abtransport auf einem Lastwagen zu sehen sind.

Das Naturbad Riehen werde die Sauna in der Wintersaison 2022/2023 in eigener Regie betreiben. Alle Gutscheine für die Sauna des Rheinbads Breite werden auch am neuen Standort gültig sein.

Für Strommangellage vorgesorgt

Starten soll das Sauna-Vergnügen am neuen Standort in Riehen ab Anfang November. Auch eine allfällige Strommangellage, wie sie derzeit für die kommenden Monate befürchtet wird, könne dem Vorhaben nichts antun, schreiben die Betreiber weiter, denn: Die Sauna wird extra mit einem neuen Holzofen eingeheizt - damit auch eine allfällige Strommangellage dem Vergnügen nichts anhaben kann.