Am vergangenen Wochenende wurde im Wohngebiet «Bühl» in Lörrach-Brombach erneut auf eine Katze geschossen. Es ist bereits der dritte Fall dieser Art und betraf stets die gleiche Familie. Dies teilte das Polizeipräsidium Freiburg am Mittwoch mit.

Die betroffene Familie fand am Sonntagvormittag eine ihrer Katzen verletzt im Garten vor und brachte sie zu einem Tierarzt. Eine Röntgenuntersuchung ergab schliesslich, dass auf die Katze geschossen wurde. Das Projektil steckte noch im Körper und musste herausoperiert werden.

Die gleiche Katze wurde nun schon zum zweiten Mal getroffen. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten bislang zu keinem Ergebnis.

Es wird davon ausgegangen, dass der Schütze im näheren Bereich der Blauenstraße wohnt und offenbar eine Abneigung gegen Katzen hat. Bei den bisher sichergestellten Projektilen handelt es sich um Luftgewehrgeschosse. Die Polizei hat die Ermittlungen wieder aufgenommen und bittet dabei um Mithilfe der Bevölkerung.

Die Familie hat eine Belohnung ausgesetzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Lörrach entgegen (07621-176500).