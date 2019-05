So bunt die Schar der klimastreikenden Schüler auch sein mag: Es ist eine ziemlich homogene Masse, die sich am Freitagmorgen auf dem Münsterplatz versammelt hat. Die meisten Demonstranten gehen wohl ans Gymnasium. Ihre Transparente zeugen von der Internationalität dieser Bewegung, sind gespickt mit Referenzen an Initiantin Greta Thunberg, verweisen auf Netflix-Dokumentationen oder Internetseiten.

Die Klasse von Frau J.* fällt da etwas aus dem Rahmen. Kein Wunder, die Kinder sind erst zwölf Jahre alt – und ihre Lehrerin dürfte gar nicht hier sein. In ihrem Fall ist alles sehr hastig zu und her gegangen. Erst am Donnerstag hatte sie ihrer Klasse gegenüber die Klimademo vom Freitag erwähnt. «Dann wollten sie auch hingehen, die Kraft der Kinder hat mich überrascht», sagt die Lehrerin. Sie setzte einen Brief an die Eltern der Primarschüler auf, indem sie um ihre Erlaubnis bat. Auch bei der Schulleitung klopfte J. an.