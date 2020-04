«Unerwarteter Paradigmenwechsel»: Lörrach nennt Fallzahlen – Weil am Rhein nicht

Länger als in der Schweiz war es auf der deutschen Seite die kommunale Ebene, die Entscheide zu treffen und Massnahmen durchzusetzen hatte. Die Bundesregierung verfügte erstmals mit den Grenzschliessungen am 16.März eine deutschlandweite Verordnung.

Weil am Rhein zeigte sich kürzlich öffentlich irritiert über den «völlig unerwarteten Paradigmenwechsel», als Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz in einer Pressekonferenz fast beiläufig die Zahl der Corona­infizierten und -toten in seiner Stadt nannte. Dabei hatten sich das Landratsamt als Verwaltungsbehörde des Landkreis Lörrach und die Bürgermeister der 35 Gemeinden darauf geeinigt, Fallzahlen nicht für einzelne Gemeinden, sondern nur für den gesamten Landkreis zu nennen. Auch die Bürgermeister von Grenzach-Wyhlen, Schopfheim und Zell im Wiesental machten Fallzahlen öffentlich; die restlichen Gemeinden halten sich bisher an die Vereinbarung.

Für immer im Gedächtnis der Region bleiben wird wohl der Entscheid von Lörrach und Weil, am 1.März ihre Buure­fasnachtsumzüge zu genehmigen, während für die Basler Fasnacht abgesagt worden war. Diesen Entscheid fällten die Stadtverwaltungen in Absprache miteinander, aber ohne Anweisung von Land oder Bund.

Landratsamt ist Kreis- und Landesbehörde zugleich

Wichtigste Instanz bei allen kommunalen Entscheiden war und ist das Landratsamt. Es ist eine Hybridbehörde, weil es zum einen als Träger der Kreiskrankenhäuser oder der Müllabfuhr kommunale Aufgaben übernimmt, zum anderen aber zum Beispiel mit dem Gesundheitsamt als unterste Landesbehörde fungiert. Jedoch bleiben die Weisungen des Landratsamts für die Gemeinden Empfehlungen, die diese als sogenannte Ortspolizeibehörde in Verordnungen umsetzen müssen. Das zeigt sich noch immer deutlich bei der Überwachung des Kontaktverbots. Derzeit dürfen in Deutschland ausserhalb der Kernfamilie nicht mehr als zwei Personen zusammentreffen. Lörrach als grösste Stadt im Landkreis tut sich hier besonders mit Kontrollen und Bussen hervor, andere Gemeinden sind zurückhaltender. Übrigens eine Umkehrung der deutsch-schweizerischen Verhältnisse: Zahlen uneinsichtige Schweizer derzeit «nur» 100 Franken, sind in Deutschland satte 500 Euro fällig.

Darüber hinaus verfolgen aber auch die Landkreise untereinander keine einheitliche Linie: So werden laut einer Recherche der «Badischen Zeitung» im Ortenaukreis um Offenburg und im Schwarzwald-Baar-Kreis um Villingen-Schwenningen schon länger die Fallzahlen pro Gemeinde kommuniziert; der Landkreis Waldshut, zu dem Wehr, Bad Säckingen und Laufenburg gehören, hat sich erst nach der Diskussion im Landkreis Lörrach dazu entschlossen. Hingegen bleibt der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald dabei, keine Zahlen von Gemeinden zu nennen. Dagegen protestiert wiederum der Bürgermeister von Müllheim im Markgräflerland, weil nicht einmal er wisse, wie viele Infizierte es in seiner Stadt gebe.

Badisch Rheinfelden zieht Bürgermeisterwahl durch

Ebenfalls komplett in der Kompetenz der Gemeinden bleiben die Wahlen. So wählten die Einwohner der Stadt Kandern am 22.März noch ihre neue Bürgermeisterin. Ein nicht notwendiger zweiter Wahlgang hätte am 5.April stattgefunden. Vergangene Woche entschied auch der Gemeinderat in Rheinfelden, die Wahl zum Oberbürgermeister am 26.April durchzuziehen. Der Amtsinhaber Klaus Eberhardt ist der einzige Kandidat.

Eine stille Wahl ist bei diesem Amt aber nicht möglich. Obwohl die Zahl der Wahlbüros in der Stadt von über zwanzig auf vier reduziert wurde, werfen Kritiker der Stadtverwaltung vor, für die Wahl Schutzmaterialien zu vergeuden, die andernorts dringend gebraucht würden. Die Briefwahl wird in Deutschland im Unterschied zur Schweiz wenig genutzt; sie muss eigens beantragt werden. Erstmals wird die Stadt aber allen Wählern automatisch Briefwahlunterlagen zusenden.