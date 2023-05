Unfall Nach dem tödlichen Unfall am Burgfelderplatz in Basel: Die Polizei sucht noch immer nach Zeugen und Zeuginnen Am vergangenen Dienstag verunfallte eine Velofahrerin am Burgfelderplatz und starb noch auf der Unfallstelle. Der Unfallhergang konnte noch nicht geklärt werden, die Identität des Opfers ist nun bekannt.

Bereits einen Tag nachdem eine Velofahrerin am Burgfelderplatz tödlich verunglückt ist, wurde am Unfallort ein Geistervelo aufgestellt um ihr zu gedenken. Bild: Laura Ferrari

Zwischen einer Velofahrerin und einem Lastwagen kam es am vergangenen Dienstagmorgen am Burgfelderplatz zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Kantonspolizei Basel-Stadt kommunizierte noch am selben Tag, dass die Velofahrerin vor Ort an ihren schweren Verletzungen verstarb.

Der Unfallhergang sei noch immer Teil der laufenden Ermittlung, sagt Stefan Schmitt, Sprecher der Basler Polizei: «Dafür, dass der Burgfelderplatz jeweils gut besucht ist, gab es erstaunlich wenig Reaktionen auf unseren Zeugenaufruf», sagt Schmitt. Die Polizei sucht demnach weiterhin nach Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Hergang machen können.

Die Polizei teilte bisher mit, dass der Lastwagen über den Burgfelderplatz in Richtung Spalenring fuhr, wobei sich die Velofahrerin rechts vom Lastwagen befand und im Verzweigungsgebiet erfasst wurde. Mehr konnte aber durch bisherige Befragungen nicht herausgefunden werden. Der Fahrer des Lastwagens musste eine Atemalkoholprobe machen, diese ergab einen Wert von 0.0 Promille.

Beim Opfer handelt es sich um eine 32-Jährige Studentin aus Portugal.