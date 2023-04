Unfallschwerpunkt Der Luzernerring ist ab Mittwoch velofreundlicher – Pro Velo Basel verlangt definitive Lösungen vom Kanton Nach dem tödlichen Verkehrsunfall vor zwei Jahren ergreift der Kanton Basel-Stadt Massnahmen. Anders als von Pro Velo Basel gewünscht, ist kein durchgehender Velostreifen geplant. Dies sei nicht möglich, so die Argumentation.

Am Luzernerring kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Konflikten zwischen Auto- und Velofahrenden, 2021 kam es hier zu einen tödlichen Unfall. Die Polizei identifizierte den Ort im selben Jahr als Unfallschwerpunkt. Ab Mittwoch testet der Kanton Basel-Stadt deshalb einen neuen Spuraufteilung zugunsten des Veloverkehrs beim Luzernerring.

Wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst, sei ein durchgängiger Velostreifen in Richtung St. Johann nicht möglich. Deswegen evaluiert der Kanton nun eine Spurumwidmung und passt die Verkehrsführung am Knoten Luzernerring/Burgfelderstrasse im Rahmen eines einjährigen Verkehrsversuchs an. Der Versuch sei zwar ein Anfang, man habe sich jedoch mehr erwartet, meint Pro-Velo-Geschäftsführer Roland Chrétien. «Die Stelle ohne Velostreifen könnte immer noch zu gefährlich sein», gibt er zu bedenken.

Rückstaus und ÖV-Verspätungen denkbar

Bisher dürfen Autos im Bereich vor der Kreuzung auf der rechten Fahrbahn in Richtung St. Johann sowohl rechts abbiegen als auch geradeaus über die Kreuzung fahren. Künftig ist die rechte Spur jenen Autos vorbehalten, die rechts abbiegen möchten. Sie teilen sich die Spur mit den Buslinien 36 und 64 und mit den Velos, die weiterhin geradeaus fahren dürfen. Nach der Kreuzung bleibt eine der beiden Fahrbahnen künftig dem Bus und dem Veloverkehr vorbehalten.

Der Kanton rechnet aufgrund der Spurreduktion mit Rückstaus beim Autoverkehr und allfälligen Verspätungen auf den Buslinien. Weiter heisst es: «Die Auswirkungen des Versuchs werden sorgfältig beobachtet. Führen allfällige Rückstaus andernorts zu gefährlichen Situationen oder ist die neue Spuraufteilung mit starken Verspätungen für den ÖV verbunden, so muss der Verkehrsversuch vorzeitig abgebrochen werden.»

Für Pro-Velo-Geschäftsführer Roland Chrétien undenkbar: «Für die Velofahrenden steht zu viel auf dem Spiel.» Statt den Versuch abzubrechen und damit der Dringlichkeit keine Rechnung zu tragen, müsse man einen allfälligen Rückstau in den Griff bekommen. Pro Velo habe erst vor einer Woche eine Petition eingereicht, die eine definitive Lösung verlangt.

«Der Kanton hat nicht schnell genug reagiert», bedauert Chrétien. Man hätte die Spur bereits während der Pandemie und der damals verminderten Verkehrsauslastung zugunsten der Velofahrenden anpassen sollen, meint er. Dann hätten sich die Anpassungsschwierigkeiten erübrigt.