Unfallstatistik Basler Strassen sind sicherer: Der Kanton meldet 75 weniger Verkehrsunfälle im 2022 Im Jahr 2022 hat die Basler Polizei 502 Verkehrsunfälle registriert, das sind 75 weniger als im Vorjahr. Die Kantonspolizei will nun stärker auf Prävention setzen und sich auf Themen wie das Verhalten und die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden konzentrieren.

In Basel-Stadt gab es im Jahr weniger Verkehrsunfälle als im Vorjahr, schreibt der Kanton Basel-Stadt. Die Unfallstatistik ist öffentlich einsehbar. Bild: Kenneth Nars

Die Zahlen seien erfreulich, schreibt der Kanton Basel-Stadt in seiner Medienmitteilung. Insgesamt 502 Verkehrsunfälle hat die Polizei im Jahr 2022 registriert, 75 weniger als im Vorjahr. Zwei Unfälle endeten tödlich. Ein 63-jähriger Velofahrer in der Missionsstrasse und ein 91-jähriger Fussgänger an der Verzweigung Spalenvorstadt/Schützenmattstrasse starben im Jahr 2022 an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Im Jahr 2021 verstarben drei Menschen. Die Zahl der leichtverletzten und der schwer verletzten Personen nahm im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls ab.

Zum ersten Mal wurde eine Abnahme der E-Bike-Unfälle registriert, schreibt der Kanton. So waren es im Jahr 2022 31 Unfälle und im Vorjahr 40. Es wurden 36 Unfälle mit schweren Motorwagen gezählt, 14 weniger als im Jahr 2021. Eine leichte Zunahme wurde im vergangenen Jahr bei 54 Unfällen mit zu Fuss gehenden Personen beobachtet, das sind zwei mehr als im Jahr 2021. Die Velounfälle blieben im Vergleich zum Vorjahr mit 103 Unfällen unverändert.

Noch mehr Sicherheit auf den Strassen durch Präventionsarbeit

«Die meisten Unfallursachen sind, wie im Jahr zuvor, auf das ‹Verhalten› der Verkehrsteilnehmenden zurückzuführen», schreibt der Kanton Basel-Stadt in seiner Medienmitteilung. Doch auch bei der Missachtung des Rotlichts und des Vortrittsrechts und bei mangelnder Rücksichtnahme bei Fahrstreifenwechsel sei ein Rückgang festgehalten worden.

«Die Strasseninfrastruktur des Kantons Basel-Stadt wird immer sicherer», schreibt der Kanton. Der Fokus der Polizei rücke zukünftig deshalb stärker auf präventive Themen wie das Verhalten der Verkehrsteilnehmenden im Strassenverkehr. Die Bevölkerung solle auf die Verkehrssicherheit sensibilisiert werden, durch Rücksichtnahme und Toleranz.

Ein Schwerpunkt liegt ausserdem auf der Bereitstellung von Daten für die Bevölkerung. Nachdem der Kanton im letzten September unter anderem eine Karte mit Unfallschwerpunkten im Basler Strassenverkehr veröffentlicht hat, sollen künftig auch die Daten zu den Smiley-Geschwindigkeitsanzeigen öffentlich einsehbar sein. Die Smiley-Anzeigen blitzen die Verkehrsteilnehmenden nicht, sondern zeigen jeweils die Geschwindigkeit an, die man fährt. Fährt man zu schnell, mahnt ein rotes, trauriges Smiley, hält man das vorgeschriebene Tempo ein, erscheint ein grünes, grinsendes Smiley.