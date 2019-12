Am Sonntagmorgen ereignete sich ein in der Kirchgrundstrasse in Riehen ein Verkehrsunfall zwischen einem weissen und einem roten Personenwagen. Nach der Kollision fuhr der Lenker des roten Wagens vom Unfallort davon ohne sich um die Schadensregelung zu kümmern.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können. werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei zu melden. (kpb)

Tel. 061 699 12 12 oder über kapovrk.vlz@jsd.bs.ch