Bei der Basler Denkmalpflege hat der Brand des «Schwarzen Bären» zweierlei Reaktionen hervorgerufen: Einerseits grosse Erleichterung darüber, dass eine Polizeistreife den Brand frühzeitig entdeckt hatte – und somit viel weitergehende Schäden am «Flächendenkmal Kleinbasel» verhinderte, wie dieser Teil der Altstadt im Fachjargon heisst.

Anderseits sind die Denkmalpfleger über den Verlust des Dachgeschosses des Gebäudes nicht allzu traurig. Am 22. Juni 1972 brannte es am selben Ort bereits lichterloh. Der aktuelle Verlust dieses Teils der Bausubstanz lässt sich aus ihrer Perspektive also verschmerzen. Denkmalpfleger Daniel Schneller und Frank Löbbecke, Leiter Bauforschung, machen sich jedoch Sorgen um das ganze Gebäude. Ein Experte soll in den kommenden Wochen abklären, was noch zu retten ist. Noch ist nicht klar, wie viel erhalten bleiben kann und wie viel abgerissen werden muss. Ein Abriss des «Schwarzen Bären» hätte hier, in der Schutzzone, eine moderne Rekonstruktion der Gebäudehülle zur Folge.

Die Denkmalpfleger vermuten, dass bereits nach dem Brand von 1972 ein Abriss zur Debatte gestanden hat. Auf einem Bauplan aus dieser Zeit jedoch ist eine neue Strassenlinie eingezeichnet, die Rheingasse wie auch Schafgässlein wesentlich verbreitert hätte. Dies ist der damals geltenden «Strassenfluchtordnung» geschuldet und hätte dazu geführt, dass ein Neubau deutlich kleiner geworden wäre. Für den Eigentümer war das damals offensichtlich keine Option.