Auswirkungen der Pandemie überwunden: Zahl der Studierenden steigt erstmals wieder an

Es geht wieder los: Am Montag beginnt an der Universität Basel für 12’434 Studierende und Doktorierende das Herbstsemester 2023. Die Gesamtzahl der Studierenden dürfte nach einer Abnahme in den letzten Jahren wieder über 13’000 steigen.