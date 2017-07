In den anhaltenden Debatten um die Finanzierung der Uni Basel ist es nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Aber immerhin. Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) will die Interkantonale Universitätsvereinbarung (IUV) einer Revision unterziehen. Kernpunkt ist ein neues System für die Berechnung der Tarife, die ein Kanton für seine Studierenden an ausserkantonalen Universitäten bezahlen muss.

Eine Änderung der geltenden Regeln dürfte den beiden Basel höchst willkommen sein. Zwar wurden der Uni Basel beispielsweise im Jahr 2015 rund 73,3 Millionen Franken aus der IUV zugesprochen. Nur: Das deckt die Vollkosten für die Studierenden aus anderen Kantonen nicht einmal ansatzweise. Gleichzeitig musste beispielsweise Baselland 2015 für seine Studenten in anderen Kantonen knapp zehn Millionen Franken zahlen – neben den Zahlungen von rund 162 Millionen als Uni-Trägerkanton. Für die Baselbieter Regierung, die bei den Uni-Kosten erklärtermassen sparen will, ist die bisherige finanzielle Abgeltung zwischen den Kantonen denn auch «ausgesprochen unbefriedigend geregelt».

Die Situation dürfte sich nun etwas verbessern – allerdings nur ein bisschen. Die EDK will das Rad nicht neu erfinden. Der Wechsel auf die neue IUV werde zu massvollen Kostenveränderungen führen, glaubt die Erziehungsdirektorenkonferenz aufgrund eigener Berechnungen. Gemäss diesen müssen die Kantone nach dem neuen System, auf der Basis der Zahlen 2014/2015, 579 Millionen statt 563 Millionen Franken übernehmen. Dies entspricht einem Anstieg von 16 Millionen Franken oder 2,9 Prozent.

Zusätzliche Gelder für beide Basel

Für die einzelnen Kantone sind die finanziellen Folgen unterschiedlich. Wird die Vorlage wie vorgeschlagen angenommen, würden die beiden Basel mit einem Wechsel auf das neue System zusätzlich rund 3,6 Millionen Franken aus dem interkantonalen Lastenausgleich erhalten, teilt die EDK auf Anfrage mit. Im Gegensatz zur derzeit geltenden IUV sollen die Tarife nicht mehr in der Vereinbarung festgeschrieben werden, sondern nur noch das System für deren Berechnung. Die genauen Tarife könnten deshalb erst beim Inkrafttreten berechnet werden.

Das Basler Erziehungsdepartement gibt sich denn auch noch vorsichtig: Man werde die Vorlage nun genau prüfen, sagt Sprecher Simon Thiriet. «Zusammen mit Baselland werden wir uns aber für Tarife einsetzen, welche die Kosten der Lehre und Forschung möglichst weitgehend abdecken.» Deutlicher wird die Baselbieter Regierung: Für Baselland sei der Netto-Effekt einer Erhöhung der IUV-Ansätze in jedem Fall positiv, hatte sie kürzlich in ihrer Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoss kommentiert. (dba)