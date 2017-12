Frau Schenker, wie haben Sie die Frage der Unabhängigkeit dieses Institutes gelöst?

Andrea Schenker-Wicki: Wir haben eine unabhängige, gemeinnützige Stiftung gegründet. Und wir haben in den Verträgen festgehalten, dass die Freiheit der Lehre und Forschung gewährleistet ist. Ausserdem haben wir eine lange Erfahrung mit Novartis und dem Friedrich-Miescher-Institut, welches auch mit der Universität assoziiert ist und von Novartis mitgetragen wird. Wenn dort diese Freiheit in Lehre und Forschung nicht gewährleistet gewesen wäre, hätten wir das nicht gemacht. Alle Verträge, die wir abgeschlossen haben, stehen jederzeit zur Einsicht zur Verfügung.

Ist diese Partnerschaft in dieser Stiftung exklusiv, also nur mit Novartis?

Nein, gar nicht. Wir sind auch offen für andere Firmen oder für den Kanton Basel-Landschaft.

Gibt es andere Firmen mit einer Kooperation dieser Art?

Wir pflegen Forschungskooperationen mit vielen Firmen, aber diese neue Zusammenarbeit mit Novartis ist mit Abstand die grösste. Alle Stiftungsprofessuren sind auf unserer Webseite publiziert und damit transparent.

Sie deuteten an, dass andere Forschungsinstitute oder Universitäten Interesse an einer Kooperation mit dem neuen IOB hätten. Welche sind das?

Es handelt sich dabei um die renommiertesten Hochschulen der USA, um die Harvard University, das MIT in Boston oder Stanford an der US-Westküste. Das IOB wird mit den weltbesten Universitäten zusammenarbeiten, das Interesse ist sehr gross. Der Markt für Ophtalmologie ist riesig, weil wir eine alternde Bevölkerung haben und Augenkrankheiten oftmals altersbedingt sind. Die medizinische Fakultät der Uni Basel wird damit einen enormen Schub bekommen. Kommt dazu, dass das Thema Augenheilkunde hochaktuell ist und dass wir davon ausgehen, dass wissenschaftliche Durchbrüche zu erwarten sind. Viele Hochschulen möchten hier den Lead übernehmen, und wir sind stolz, dass ein so bedeutender Player wie Novartis mit uns ins Rennen gehen will – das ist ein wichtiges, weltweit sichtbares Signal.

Wie sieht das Geschäftsmodell des IOB aus?

Das Institut wird seine Forschungserfolge – Entwicklungen, Medikamente oder Therapien – patentieren lassen. Das Institut, die Uni und das Universitätsspital haben aber kein Interesse und auch nicht die Kompetenzen, die Präparate selbst auf den Markt zu bringen. Da kommt unser Partner Novartis ins Spiel: Dieser kann diese Produkte auslizenzieren. Das Patent bleibt beim Institut, und dieses erhält bei dessen Nutzung Lizenzgebühren. Wenn wir mit dem IOB erfolgreich sind, fliesst Geld zurück in die Stiftung. Im Vertrag mit Novartis steht, dass die Lizenzen zu «fairen Marktbedingungen» abgegeben werden. Novartis hat das Privileg, als erste von den zu erwartenden Erfindungen profitieren zu können – wie gesagt, gegen Bezahlung. Der grosse betriebswirtschaftliche Vorteil des Instituts ist die Nähe von Grundlagenforschung und klinischer Forschung. Das schafft uns einen zeitlichen Wettbewerbsvorteil. Ausserdem: Wir, die Initianten, haben es sehr gut miteinander – trotz unterschiedlicher Kulturen. Und alle haben ein gemeinsames Ziel: Dass den an Augenkrankheiten leidenden Patienten geholfen wird und dass damit deren Lebensqualität steigt.