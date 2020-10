Unia kritisiert Brutschin

Nachdem die «Schweiz am Wochenende» den Fall am vergangenen Samstag publik gemacht hatte, verteidigte sich der zuständige Regierungsrat Christoph Brutschin in der «Basler Zeitung». Erneut schob er den schwarzen Peter der Arbeitsmarktkontrolle zu, die sein Amt nicht richtig informiert habe.

Dies bezeichnet die Gewerkschaft Unia nun als «Ablenkungsmanöver». Denn damit rücke er «die Ausbeutung von Arbeitern unter schlimmsten Bedingungen und im Auftrag des Kantons in den Hintergrund».

Der offenkundige Kern des Streits: Selbst die Spezialisten beim Amt und die externen Kontrolleure wussten nicht korrekt zwischen der Überprüfung von Schwarzarbeit und der Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge zu unterscheiden.