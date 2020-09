Das neue Gästehaus, das den Namen des Stifterpaars Zaeslin trägt, sei wegen der Corona-Pandemie im kleinen Rahmen eingeweiht worden, teilte die Universität Basel am Mittwoch mit. Der Bau des viergeschossigen Hauses hat sechs Millionen Franken gekostet.

Es wird von der Stiftung Gästehaus der Universität Basel betrieben, die bereits Gästehäuser mit insgesamt 24 Wohnungen an der Hebelstrasse, an der Herbergsgasse und an der Peter Merian-Strasse unterhält.