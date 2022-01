Universitätsspital Basel Klinikum 3: Bauplan kann ab heute eingesehen werden Der Bauplan für das Klinikum 3 ist ab heute Mittwoch öffentlich einsehbar. Der Bauplan für das Klinikum 2, der andere Neubau des geplanten «Campus Gesundheit», wurde bereits vom Grossen Rat genehmigt.

Gemäss der aktuellen Planung soll der Neubau des Klinikums 3 so aussehen. Visualisierung: zvg

Das Universitätsspital will bis 2038 einen «Campus Gesundheit» mit den Neubauten Klinikum 2 und 3 realisieren. Von heute, 26. Januar, bis am 25. Februar werden nun die Änderungen des bestehenden Bauplans Nr. 215 für das Klinikum 3 öffentlich aufgelegt. Dies schreibt das Basler Bau- und Verkehrsdepartement in einer Mitteilung.

Mit dem neuen Campus steht das Unispital vor einem Generationenprojekt. Es soll das Fundament gelegt werden, das Menschen aus der Region auch in den kommenden Jahrzehnten Medizin auf universitärem Niveau zur Verfügung steht, heisst es in der Mitteilung.

Bauarbeiten von 2024 bis 2030

Für das Klinikum 3 ist ein Neubau entlang der Schanzen- und Klingelbergstrasse vorgesehen. Als Voraussetzung werden die Änderungen des bestehenden Bebauungsplan öffentlich aufgelegt. Eingesehen werden kann er im Lichthof des Bau- und Verkehrsdepartements am Münsterplatz 11 sowie unter www.planungsamt.bs.ch. Ausserdem wird der Plan heute Mittwoch im Kantonsblatt publiziert.

Gemäss der aktuellen Planung soll der Neubau Platz für komplexe Behandlungen, unter anderem für ein Tumorzentrum, bieten sowie andere Funktions- und Laborbereiche aufnehmen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch Räume für die Forschung hinzukommen. Der Bau des Klinikums 3 ist für 2024 bis 2030 geplant, heisst es weiter.

Klinikum 2 in zwei Bauphasen unterteilt

Für das Klinikum 2 am Petersgraben liegt der Bebauungsplan bereits vor und wurde vom Grossen Rat genehmigt. Eine erste Phase des Neubaus des Klinikums 2 soll zwischen 2022 und 2028 realisiert werden. Sobald das Klinikum 3 gebaut ist (geplant 2030), wird ein Teil der Nutzungen vom Klinikum 2 in das Klinikum 3 verschoben. Somit kann das Sockelgebäude des neuen Klinikums 2 von 2031 bis 2038 fertiggestellt werden.