Inszenierung, Sprache, Inhalt

Der 67-jährige Filmemacher aus Basel versteht es zu erzählen. Von der wunderbaren Volkskunst etwa, die da vorherrscht, und die sich wohl der hohen Künste bedienen kann. Aber stets so, dass der Mensch «uff dr Gass» sie noch verstehen kann. So war auch Jorays Zugang zur filmischen Umsetzung die Kunst: Sein Bruder Pascal, ein Laternenmaler, sei quasi der Türöffner gewesen, um die Dokumentation zu beginnen. Nach und nach fand er persönliche Zugänge zu den einzelnen Protagonisten. Doch wie es eben ist, und das sagt auch Joray: Die Fasnacht ist nicht nur Darstellung, also Bild und Inszenierung. Sie ist zu mindestens gleichen Teilen Inhalt, Wort, Sprache. «Ich wollte eigentlich gar nicht so einen langen Film machen», sagt Joray vergnügt. «Doch dann begannen die Menschen zu erzählen.» Und das Material wurde mehr, der Film intensiver. Ein ganzes Jahr lang.

Ein Thema ist die Veränderung, der ewige Fluss, in dem sich die Fasnacht befindet. So heisst es auch im Film. «Würde die Fasnacht aufhören, sich zu verändern, verkäme sie zu reiner Folklore», sagt ein Fasnächtler. Und das wolle niemand. Joray, Sohn der Basler Künstlerin und Grafikerin Rose-Marie Joray, und Teil einer Familie, die insgesamt ein Fasnachts-Jahrhundert überblickt, hat diese Veränderung über die Jahre gesehen. Obwohl er seit 1977 gar nicht mehr aktiv Fasnacht macht, zu weit weg war Joray durch seinen Beruf als Filmemacher und Kameramann. Lange lebte er in Berlin, jetzt in seiner Wahlheimat im Tessin.