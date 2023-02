Unterbringung Basler Regierung verzichtet auf weitere Wohnmodule für Geflüchtete aus der Ukraine In Basel hat es genügend Platz, um Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen, sagt der Regierungsrat. Auf den Bau von Wohnmodul-Siedlungen auf den Arealen Stettenfeld und Bäumlihof wird deshalb verzichtet.

Die Wohnmodul-Siedlung auf dem Erlenmattplatz soll bis im kommenden Mai fertig sein. Nicole Nars-Zimmer

Weil weniger Personen aus der Ukraine in der Schweiz ein Schutzgesuch eingereicht haben, will der Basler Regierungsrat keine weiteren Wohnmodule zur Unterbringung bauen. Im Sommer 2022 waren die Prognosen zu den Flüchtlingszahlen aus der Ukraine so hoch, dass die Basler Regierung umgehend nach möglichen Standorten für Wohnmodul-Siedlungen suchte. Die Areale Erlenmattplatz, Stettenfeld und Bäumlihof wurden dabei als geeignet evaluiert.

Gastfamilien helfen noch immer

Für das Jahr 2023 habe der Kanton Basel-Stadt gemäss heutiger Prognosen ausreichend Unterbringungskapazitäten, auch dank der temporären Bauten auf dem Erlenmattplatz. Wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt, will er deshalb auf den Bau von weiteren Siedlungen auf den Arealen Stettenfeld und Bäumlihof verzichten. Die Wohnmodul-Siedlung auf dem Erlenmattplatz könne wie geplant im Mai 2023 in Betrieb genommen werden.

Ein Grund, dass genügend Platz vorhanden sei, sei auch, dass viele Gastfamilien weiterhin ihren Wohnraum für Flüchtende zur Verfügung stellen würden.