Unterkunft Basel-Stadt sucht Gastfamilien für Asylsuchende Im Kanton Basel-Stadt gibt es viele Gastfamilien, welche Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen haben. Hingegen ist die Bereitschaft Asylsuchende aus anderen Ländern aufzunehmen, sehr gering.

Viele Gastfamilien nehmen Geflüchtete aus der Ukraine auf. Nicht so aus anderen Ländern. Bild: Archiv bz

Die Zahl der Asylsuchenden im Kanton Basel-Stadt steigt. Dabei handelt es sich nicht nur um Personen aus der Ukraine, sondern auch um Schutzsuchende aus Syrien, Afghanistan oder der Türkei. Der Kanton teilt am Mittwoch morgen mit, dass ein grosser Teil der Asylsuchenden Jugendliche sind, welche bei ihrer Integration in die Schweiz unterstützt werden sollen.

GGG Benevol ist seit 2015 in Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Stadt im Gastfamilienprojekt für Geflüchtete tätig. Diese acht Jahre hätten gezeigt, dass es Geflüchteten in Gastfamilien leichter fällt sich in der Stadt zu integrieren und schneller Deutsch lernen, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Es wurden über 1'000 Menschen bei mehr als 500 Gastfamilien untergebracht.

Als Folge vom Krieg in der Ukraine wurde das Projekt «Unterkunft Ukraine» lanciert. Zusätzlich gibt es auch das Gastfamilienprojekt für Geflüchtete aus anderen Herkunftsstaaten. Der Anteil an Asylsuchenden aus der Türkei, Afghanistan und Syrien hat in den letzten Monaten stark zugenommen, weshalb GGG Benevol auf der Suche Gastfamilien ist, die bereit sind junge Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahren aufzunehmen. Die Gastfamilien werden durch GGG Benevol begleitet und unterstützt.