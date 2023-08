Unterstützung Basler Regierungsrat beantragt 6,4 Millionen Franken für die Quartiertreffpunkte Für die Jahre 2024 bis 2027 beantragt die Basler Regierung dem Grossen Rat 6,4 Millionen Franken für die finanzielle Unterstützung der 16 Quartiertreffpunkte in Basel-Stadt.

Auch die Kindertankstellen, hier auf der Claramatte, erhalten finanzielle Unterstützung. Bild: Zvg

Die Quartierarbeit in Basel-Stadt soll weiterhin vom Kanton unterstützt werden. Wie die Basler Regierung in einer Mitteilung schreibt, beantragt diese dem Grossen Rat 6,4 Millionen Franken für die 16 Quartiertreffpunkte in den Jahren 2024 bis 2027.

Der Verein Familienzentrum Gundeli, der Elternverein Makly, der Sozialverein St. Johannes und der Verein Treffpunkt Breite sollen für zusätzliche Leistungen im Bereich Frühe Förderung jährlich 180’000 Franken erhalten. Für die Trägervereine Stadtteilsekretariat Kleinbasel, Stadtteilsekretariat Basel-West und Gundeldinger Koordination sind jährlich Unterstützungsbeiträge von 390’000 Franken vorgesehen.

Dem Verein Robi-Spiel-Aktionen soll für den Betrieb der Kindertankstellen Claramatte und Oekolampad jährlich 180’000 Franken zukommen. (bz)