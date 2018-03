Jede Turnhalle untersucht

Die Ersteller des Sportstätten-Konzepts sind sehr gewissenhaft vorgegangen. Zu einem grossen Teil verantwortlich dafür war Jeannine Borer, im Jahr 2009 konkret für die Erstellung dieses Berichts angestellt. «Wir haben während Monaten jede einzelne Turnhalle angeschaut», sagt sie gegenüber der bz. Ziel sei es gewesen, den Handlungsbedarf aufzuzeigen und eine grössere Vision anzufertigen, die der Frage nachgeht: Was will der Kanton mit seinen Sportanlagen?



Der Bericht enthält auch eine Liste mit baulichen Massnahmen, vorgeschlagenem Zeitraster inklusive. Die Sportanlage Bachgraben sei neu zu konzipieren, heisst es. Auf der Schützenmatte benötige der Unisport eine neue Dreifach-Sporthalle, der Schwingkeller bedürfe ebenfalls eines Ersatzstandorts. Dazu müssten in diversen Sporthallen die alten Böden ausgetauscht werden, und natürlich tue eine Gesamtsanierung der Kunsteisanlage Margarethen Not. Zeithorizont für diese Massnahmen: drei Jahre.



Manches davon konnte der Kanton erledigen, etwa dringliche Kunstrasen-Sanierungen oder der Schwingkeller. Das meiste hingegen nicht. Beim Bachgraben ist eine Neukonzeption nicht in Sicht, momentan liege der Fokus auf den Leitungen, schreibt der Sprecher des zuständigen Erziehungsdepartements (ED) Simon Thiriet, «zum Restaurant im Gartenbad ist eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden».



Die Sanierung der Sporthalle im Gellert sei per 2021 geplant, jene im Holbein aktuell gar nicht. Bei der Schützenmatten-Turnhalle verweist Thiriet auf die Uni, zudem seien andere Projekte priorisiert worden: Die Kunschti Eglisee und die Übernahme der Eishalle St. Jakob etwa. Grundsätzlich stellt sich das ED ein gutes Zeugnis aus: «Es werden jährlich mehrere Millionen Franken in Basler Sportanlagen investiert. Im grossen Ganzen dürfen wir uns also nicht beklagen», schreibt Thiriet.

Konzept verschwindet spurlos

Derweil ist das «Sportstätten-Konzept Kanton Basel-Stadt» in einer Schublade verschwunden und geistert seither kaum mehr als Gerücht durch das Basler ED. Nicht nur wurde das Papier nie veröffentlicht, es wurde auch nie finalisiert und als Planungsinstrument eingesetzt. Aktuelle Mitarbeiter des Sportamts wissen kaum mehr von dessen Existenz.

Dies, obwohl das Dokument auf einen grossrätlichen Vorstoss zurückgeht und im 2011 verabschiedeten Sportgesetz verankert ist, wie aus dem Vorwort des Konzepts hervorgeht. Eine Erklärung dafür hat Thiriet nicht, kündet aber an: «Ein Gesamtkonzept zu den Sportstätten liegt noch nicht in publizierbarer Form vor, das ist in Bearbeitung.»