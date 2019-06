Jeder in Basel kennt sein Gesicht – In Basel ist er unter vielen Namen bekannt: Legionär, Schmürzel oder General Schmürzel. Es gibt diverse Legenden über den Basler Stadtoriginal wie er zu seinem entstellten Gesicht kam. Aber wie kam er wirklich zu seiner verbrannten Haut?

Das Basler Original Selmeli Ratti war meisst auch an normalen Tagen in einer Basler Tracht anzutreffen. Im Lauf ihres Lebens nahm Selmeli 40 Kinder aus einfachsten und schwierigen Verhältnissen bei sich zu Hause auf und zog sie gross. Zu Ehren von Selmeli wurde eine Strasse nach ihr benannt. Wo befinden sich diese Strasse?

Bei Johann Wanner in seinem Laden am Spalenberg ist das ganze Jahr Weihnachten. Der Weihnachts-Wanner ist aber nicht nur in Basel bekannt, sondern auf der ganzen Welt. Welche Berühmtheit durfte Johann Wanner schon beliefern?