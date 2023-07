Unwetter Heftiges Gewitter fegt über die Region Basel Angekündigt war die höchste Gefahrenstufe: Am Dienstagabend gewittert es in den beiden Basel bis Mitternacht heftig – samt Hagel, Regen, starken Böen und Blitzeinschlägen.

Bild: zvg

Am Dienstagabend kam vom Südwesten her ein heftiges Gewitter auf die Region Basel zu. So warnten die die Wetterdienste Meteocentrale, «AlertSwiss» als auch Meteo Schweiz bereits am Nachmittag vor dem bevorstehenden Unwetter. «AlertSwiss» kündigte ein Unwetter der höchsten Stufe 4 im Zeitraum zwischen 17 Uhr und Mitternacht an. Tatsächlich über Basel aufgebrochen ist der Himmel dann aber erst gegen 20.30 Uhr. Innert kürzester Zeit wurde es dunkel über der Region und es fing heftig an zu regnen, blitzen und stürmen. Nach Angaben von «Meteo News» wurden hier Sturmböen von bis zu 109 km/h gemessen.

Rund eine Stunde später wurde bei der Heuwaage bereits der Öffentliche Verkehr durch einen umgefallenen Baum lahmgelegt, der die Fahrleitung mitriss. Die Fahrgäste mussten vorerst im 10er Tram bleiben, bis sichergestellt werden konnte, dass das Gehäuse nicht unter Strom stand. Im Tram waren die Fahrgäste durch den Faradayschen Käfig geschützt.

Nur kurze Zeit später konnten die Fahrgäste dann aber das Tram verlassen. Aufgrund des umgefallenen Baums, blieb das Tram jedoch weiterhin stehen. Vorerst wird noch abgewartet, bevor der Baum von der Fahrleitung und der Strasse entfernt wird, wie ein Augenschein vor Ort zeigt. Der Strassenabschnitt ist vorübergehend gesperrt. (aib/gig)

Video: zvg

Bilder: zvg

Videos vom Gewitter-Start in Basel

Während sich Passanten, die sich nicht mehr rechtzeitig vor dem Gewitter in Häuser retten konnten, vor den starken Windböen zu verstecken versuchten, fanden andere auch ihren Spass am Unwetter und stellten sich absichtlich gegen den Wind. Video: zvg

