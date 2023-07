Unwetter Heftiges Gewitter forderte Einsatzkräfte beider Basel und hinterliess unschöne Spuren Was hat das Unwetter in der Region angerichtet? Am Dienstagabend zogen heftige Sturmböen und Gewitter über Stadt und Land. Hier die Folgen für Basel-Stadt und das Baselbiet.

Polizei und Kranfahrzeuge waren an Orten mit umgestürzten Bäumen im Einsatz. Bild: Polizei BS

Die Einsatzkräfte waren gefordert, als das Gewitter am Dienstagabend, gegen 20.40 Uhr, über Basel zog. In kürzester Zeit gingen bei der Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt 135 Notrufe ein, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilt. Dabei zogen sich die Einsätze teilweise bis gegen 4 Uhr in die Nacht hinein.

Um Mitternacht war der Einsatz bei der Heuwaage aufgrund eines umgestürzten Baums noch in vollem Gange. Bild: zvg

Im Einsatz waren unter anderem die Milizfeuerwehr Basel-Stadt, die Universitätsspital Feuerwehr, die Feuerwehr Pratteln, die Stützpunktfeuerwehr Muttenz, die Sanität der Rettung Basel-Stadt sowie die Rettungsdienste Nordwestschweiz. Auch die Kantonspolizei war mit insgesamt 19 Einsätzen im Kontext des Unwetters beschäftigt. Trotzdem bleiben auch am Mittwoch noch Spuren des Unwetters.

Die von «Meteo News» gemessenen Sturmböen von bis zu 109 km/h rissen in der ganzen Region Äste oder gar ganze Bäume mit sich. Im Breite Quartier wurde ein Fahrzeug von einem gestürzten Baum nur knapp verfehlt, in Riehen eines komplett unter einem Baum begraben. Bei der Heuwaage riss ein umgestürzter Baum eine Fahrleitung mit sich und blockierte anschliessend den Öffentlichen Verkehr. Im Schützenmattpark brachte der Wind eine mächtige Blutbuche zu Fall. Zur Beseitigung der umgestürzten Bäume kamen spezielle Kranfahrzeuge zum Einsatz.

Im Schützenmattpark fiel eine Blutbuche dem Sturm zum Opfer. Der Baum sei 125 Jahre alt, schreibt die Stadtgärtnerei Basel in einer Mitteilung. Sie sei von einem Pilz befallen gewesen, hätte aber die Kontrollen bestanden. Der Windkraft konnte der Baum aber nicht mehr standhalten.

Einer der ältesten Bäume der Stadt Basel, die mächtige Blutbuche im Schützenmattpark, ist Opfer des Gewittersturms geworden. Sie war ein Stück lebendige Stadtgeschichte. RIP Grande Dame😥Und Danke für Schatten, Schönheit und Lebenskraft. pic.twitter.com/V8y4yAJm1E — Mischa Hauswirth (@MischaHauswirth) July 12, 2023

Darüber hinaus führte das Gewitter zu Sachschäden. Es deckte Dächer ab und Scheiben gingen zu Bruch. Blockierte Hochleitungen mussten ebenfalls befreit werden. Nach Angaben der Kantonspolizei brach durch einen Blitzeinschlag zudem ein Brand aus.

Kantonspolizei sowie Berufsfeuerwehr wurden für eine Rettungsaktion auf dem Rhein aufgeboten, da angeblich ein Kajakfahrer in den Sturm geraten sei. Bei der eingeleiteten Rettungsaktion konnte dann jedoch keine in Not geratene Person auf dem Rhein aufgefunden werden.

Am Mittwochmorgen finden sich in Basel-Stadt noch immer ungeräumte Strassen. Auch auf dem Rhein sind noch gekenterte Boote zu sehen. Basel-Stadt ist zudem um einige Bäume ärmer geworden.

Gekenterte Weidlinge zeugen am Mittwoch von der stürmischen Nacht. Bild: zvg

Der Baumbestand der Stadt wird sich so schnell nicht erholen. Das Unwetter hat mehr als 50 Bäume gefällt. Über 200 Bäumen wurden grosse Äste abgerissen, teilweise weisen sie Risse im Stamm auf.

Insbesondere den Kannenfeldpark hat es übel erwischt, wie die Stadtgärtnerei Basel weiter schreibt. Die Rede ist von auseinandergerissenen Bäumen, ausgebrochenen Kronen und ganzen Entwurzlungen. Der Park bleibt daher bis zum Wochenende geschlossen.

Das düstere Fazit für den Basler Baumbestand dürfte aber noch zu kurz greifen: Über die Schäden in Privatgärten gibt es laut Stadtgärtnerei keine gesicherten Angaben.

Abkühlung wird es hier erst am Freitag wieder geben: Das Unwetter verursachte «massive Sturmschäden» im Gartenbad Bachletten. Das meldet der Kanton Basel-Stadt. Deswegen bleibt die Badi voraussichtlich bis am 14. Juli geschlossen.

Gartenbad Bachgraben aufgrund Sturmschäden vorübergehend geschlossen https://t.co/OGDrlrzvUZ — Kanton Basel-Stadt (@BaselStadt) July 12, 2023

Die heftigen Windböen am Dienstagabend hätten grosse Äste abgebrochen. Teile einer Baustelle und das Mobiliar der Gastronomiebetriebe seien weggeweht worden, schreibt die Stadt weiter. Die Aufräumarbeiten durch das Sportamt liefen auf «Hochtouren».

Das Sportamt meldet, sobald das Gartenbad Bachgraben wieder geöffnet wird. Die Gartenbäder St. Jakob und Eglisee bleiben weiterhin geöffnet.

Den Park wird man erst wieder besuchen können, wenn die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind. Das vermeldet die Geschäftsleitung des Tierparks Lange Erlen.

Auch hier hat der Sturm von Dienstagabend Bäume entwurzelt und Äste abgebrochen. Dadurch wurden Zäune von Gehegen beschädigt. Tiere sind laut der Tierparkleitung durch das Unwetter aber keine verletzt worden.

Die Leitung informiert, sobald der Tierpark seine Tore für Besuchende wieder öffnet.

Eine umgestürzte Platane blockiert im Tierpark Lange Erlen den Weg. Bild: zvg

Wie viel Kosten das Unwetter im Baselbiet verursacht hat, ist noch unklar. 45 Notrufe gingen zwischen 20.40 Uhr und 22.30 Uhr in der Einsatzzentrale der Polizei ein. Allesamt aus dem Bezirk Arlesheim. Besonders betroffen war Allschwil, 22 Notrufe wurden hier abgesetzt. Das meldet die baselbieter Polizei.

Gemäss Behörden wurde niemand verletzt. Die Sturmböen knickten aber Bäume um, brachen Äste ab, kippten Absperrgitter und Baugerüste um, deckten Hausdächer ab, liessen Strassenlaternen ausfallen und verunreinigten Strassen.

Die Schäden forderten sämtliche Einsatzkräfte. Während Stunden standen die örtlichen Feuerwehren, die Kantonspolizei, das Feuerwehr-Inspektorat und vorsorglich der Rettungsdienst im Einsatz.

Das Unwetter legte auch den Fernverkehr im Elsass lahm, zumindest stellenweise. Ein TGV, der zwischen Basel und Mulhouse verkehrte, musste im französischen Sierentz halten. Die Passagiere verliessen den Zug.

Der Zivilschutz des Departements Haut-Rhin und der Gemeinde Belfort kümmerten sich um die gestrandeten Reisenden. Sie wurden in einem Gymnasium in Sierentz untergebracht. Ihre Reise konnten sie erst am Folgemorgen fortsetzen.