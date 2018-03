Die CMS wurde von den Urban Farmers über die Neuausrichtung informiert und legte umgehend Einsprache ein– doch die Farmer, die gemäss Vertrag für jegliche Form von Umnutzung die Zustimmung der CMS als Geldgeberin und Vermieterin brauchen, wollten nichts von einem Übungsabbruch hören und machten weiter, bis die Hanf-Pflanzen genügend CBD-Blüten produziert hatten. Was mit den Blüten geschah, ist unklar. CBD-Hanf erlebt derzeit in der Schweiz einen regelrechten Boom. So wird der nicht-psychoaktive Stoff alleine in Basel in über zehn speziellen Shops, aber auch bei Denner und an Kiosken, verkauft. Je nach Qualität kosten die Blüten bis zu 50 Franken pro Gramm. Bei 30 bis 40 Gramm getrockneter Blüten pro Pflanze, die gemäss einschlägiger Literatur bei Indoor-Anlagen mit künstlicher Beleuchtung anfallen, könnte die Ernte bis zu einer halben Million Franken eingebracht haben – mehr als doppelt so viel, wie die CMS beigesteuert hatte (260 000 Franken).