Urnengänge Referenden in Nusshof und Langenbruck scheiterten – Henri Rigo ist neuer Gemeindepräsident von Ormalingen Nusshof wird den Kreisschulvertrag mit Wintersingen kündigen und neu verhandeln müssen. Die Überbauung Gärbi in Langenbruck kann realisiert werden.

Henri Rigo übernimmt das Gemeindepräsidium von Ormalingen. Bild: zvg

In Ormalingen und Rünenberg fanden Gemeindewahlen statt. Henri Rigo übernimmt das Präsidium in Ormalingen, in Rünenberg kommt es zu einer Nachwahl, um die Exekutive zu komplettieren.

Nusshof: Kreisschulvertrag war an der Urne chancenlos

Mit 86 Ja- gegen 39 Nein-Stimmen haben die Stimmbürgerinnen und -bürger von Nusshof bestätigt, dass der Kreisschulvertrag mit Wintersingen gekündigt wird. Dies beschloss schon die Gemeindeversammlung letzten Dezember. Dagegen war das Referendum ergriffen worden, das an der Urne nun Schiffbruch erlitt. Gut 62 Prozent beteiligten sich am Urnengang.

Der Nusshöfer Gemeindepräsident Rolf Wirz freut sich über «die hohe Stimmbeteiligung». Dies zeige, dass sich die Leute für den Kreisschulvertrag interessierten. Vom deutlichen Ausgang ist Wirz nicht sonderlich überrascht. «Es war so zu erwarten.»

Nun muss Nusshof den Vertrag per Ende des laufenden Schuljahres kündigen, danach läuft er noch zwei Jahre weiter bis im Sommer 2025. Der Gemeinderat von Wintersingen habe bereits unmissverständlich zu verstehen gegeben, bei einer Kündigung mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht über einen neuen Kontrakt verhandeln zu wollen, erklärt Rolf Wirz.

«Gärbi» in Langenbruck kann bebaut werden

Das Referendum gegen den von der Langenbrucker Gemeindeversammlung im September 2022 genehmigten Quartierplan Gärbi war an der Urne nicht erfolgreich, das Resultat fiel allerdings knapp aus: 143 Stimmberechtigte legten ein Ja ein, 128 ein Nein. Die Beteiligung betrug knapp 39 Prozent.

Bereits an der Gemeindeversammlung wurde über den Quartierplan, der vier Parzellen umfasst, und das Quartierplanreglement kontrovers debattiert: Schliesslich waren 27 Personen dafür, 14 sprachen sich dagegen aus, 9 enthielten sich der Stimme. In der «Gärbi» ist nicht die geplante Wohnüberbauung mit mehreren Gebäuden umstritten, sondern die Erschliessung über den Schwengiweg.

Henri Rigo neuer Gemeindepräsident von Ormalingen

Mit 214 Stimmen ist Henri Rigo zum neuen Gemeindepräsidenten von Ormalingen gewählt worden. Das absolute Mehr betrug 174, die Stimmbeteiligung knapp 21 Prozent. Rigo folgt auf Verena Schürmann, die das Präsidium Ende des vergangenen Jahres abgegeben hat.

Rünenberg muss nochmals wählen

Serge Halter, der offizielle Kandidat für die Gemeinderatsersatzwahl, hat mit 48 Stimmen das absolute Mehr von 56 verpasst. 62 Wahlzettel wurden für weitere 34 Personen eingelegt. Die Stimmbeteiligung lag bei 20,5 Prozent. Nun ist in Rünenberg eine Nachwahl nötig.

Unterführung für Bahnhof in Dornach kann geplant werden

Mit einem Zufallsmehr von 892 Ja- gegen 862 Nein-Stimmen ist in Dornach der Planungskredit von 260’000 Franken für ein Vorprojekt der Unterführung Bahnhof Apfelsee angenommen worden. Die Stimmbeteiligung lag bei 43,15 Prozent. Die Gemeindeversammlung vom letzten September hatte den Kredit bewilligt. Aufgrund eines Antrags auf Urnenabstimmung, der das erforderliche Quorum von einem Viertel erreichte, wurde eine Urnenabstimmung nötig.

Auf der Höhe der Einmündung Werbhollenstrasse wird von den SBB eine neue S-Bahn-Haltestelle gebaut. Die Gemeinde Dornach möchte, dass dabei eine Fussgänger- und Velounterführung mitgebaut wird, die eine direkte Verbindung zwischen dem Apfelsee-Quartier und dem Entwicklungsgebiet Wyden – ehemals Metallwerk-Areal – schafft.