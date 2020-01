Urologie des Unispitals Basel in der Universitären Altersmedizin Felix Platter

Die Urologie des Universitätsspitals Basel bietet nun auch diverse Leistungen in der Universitären Altersmedizin Felix Platter an der Burgfelderstrasse an, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

In der neuen Aussenstelle sind alle basisdiagnostischen urologischen Behandlungen (Ultraschalluntersuchungen, Blasenspiegelungen, Harnstrahlmessungen etc.) möglich.Es können aber auch kleinere Eingriffe durchgeführt werden.

Die urologische Sprechstunde betreut der Oberarzt der Urologie, Emilio Arbelaez. Das Sprachangebot dieser Sitzungen reicht von Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch über Italienisch. Mit diesem Schritt soll die bereits gut funktionierende Zusammenarbeit mit der Universitären Altersmedizin Felix Platter weiter ausgebaut werden.