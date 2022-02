Urteil Konflikt wird sich zuspitzen: Klatsche für Areal-Entwickler Das baselstädtische Verfassungsgericht erklärt die Initiative «Basel baut Zukunft» für gültig - und erteilt damit zwei bürgerlichen Grossräten eine Abfuhr.

Das ehemalige Areal von Novartis und BASF und Klybeck. Eine Annahme der Initiative würde die Richtung der Entwicklung ändern. Bild: zVg

Es war ein ungewöhnlicher und umstrittener Schritt: Die beiden Grossräte und Mitglieder der Bau- und Raumplanungskommission Andrea Knellwolf (Mitte) und Jeremy Stephenson (LDP) hatten das Verfassungsgericht angerufen. Ihr Ziel: Die von Regierung und Grossem Rat für gültig erklärte Initiative «Basel baut Zukunft» für rechtlich ungültig erklären zu lassen.

Mit diesem Vorhaben sind die beiden Parlamentarier nun gescheitert. Und zwar krachend. Das Gericht lässt in seinem Urteil vom 7. Februar, das dieser Zeitung vorliegt, kein gutes Haar an der Beschwerde. Knellwolf und Stephenson hatten das Volksbegehren, welches im Kern 50 Prozent preisgünstigen Wohnraum («Kostenmiete») auf den zu transformierenden ehemaligen Industriearealen fordert, aus mehreren Gründen angefochten.

Konflikt wird sich zuspitzen

So sagten sie, die Initiative fordere Unmögliches und sie stelle einen Eingriff in ein Grundrecht – die Eigentumsgarantie – dar. Letzteres, argumentierte das Gericht unter anderem, sei zum Beispiel durch das öffentliche Interesse nicht gegeben: Es sei nicht daran zu zweifeln, dass ein öffentliches Interesse an den Vorgaben zu preisgünstigem Wohnraum bestehe, ebenso verhalte es sich mit dem in der Initiative geforderten CO2-Neutralität.

Auch zu Rentabilitäts- und Nutzungsbedenken nimmt das Gericht Stellung: «Die Beschwerdeführer vermögen nicht aufzuzeigen, dass bei einer Umsetzung der Initiative eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der betroffenen Areale nicht mehr möglich sein soll.»

Mit diesem Richterspruch wird sich der Konflikt um die Transformation des Klybeck-Areals zuspitzen. Eine der beiden Grundeigentümerinnen, die Swiss Life, hat in dieser Zeitung angedroht, dass sie bei einer Annahme der Initiative ihre Pläne für Wohnraum begraben werde