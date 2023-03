Urteil Verflixte Kita-Quoten: Basel-Stadt erleidet vor Gericht eine Dreifach-Schlappe Der Kanton Basel-Stadt stützte sich bei der Berechnung von Kita-Quoten auf die Quartiergrenzen. Und verweigerte drei überzähligen Kita-Anbietern Subventionen. Das Bundesverwaltungsgericht sagt nun: Das geht so nicht.

Der Kanton Basel-Stadt hat drei Kita-Betreibern Beiträge verweigert. Und wurde nun zurückgepfiffen. Archivbild: Chris Iseli

Dass viele der 19 Basler Quartiere eher willkürliche Gebilde sind, ist schon an ihrer Form abzulesen. Das «U»-förmige Am-Ring-Quartier, etwa, reicht vom St. Johanns-Park bis zum St. Alban-Tal. Und umschliesst die Grossbasler Altstadt – auch sie ein eigenes Quartier. Die Quartiergrenzen sind nun dem Kanton zum Verhängnis geworden. Die Folge: Eine Dreifach-Niederlage vor dem Bundesverwaltungsgericht, die noch ins Geld gehen könnte.

Der Kanton stützt sich bei der Berechnung, ob es in einem bestimmten Gebiet genügend Kindertagesstätten-Plätze gibt, auf die Quartiere. Ist ein gewisser Wert erreicht, erhalten neue Anbieter keine Subventionen. Doch das geht so nicht, sagt das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen. Und gibt drei Beschwerden Recht.

Die Krux mit der Quartier-Randlage

Alle drei Fälle sind ähnlich gelagert. Die neuen Kitas befinden sich am Rand ihrer Quartiere, in einem Fall sogar in der Burgelderstrasse, in der die Grenze zwischen St. Johann und Iselin verläuft. Und zumindest bei zwei Einrichtungen stammt mehr als die Hälfte der Kinder aus Nachbarquartieren.

Trotzdem stellte sich die Fachstelle Tagesbetreuung des Erziehungsdepartements quer. In den jeweiligen Standortquartieren sei der Schwellenwert weit überschritten, ab dem es keinen weiteren Bedarf für neue Kitas gebe, begründete es seinen Entscheid. Da spiele es auch keine Rolle, wenn in den benachbarten Wohnvierteln Betreuungsplätze rar seien.

Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) stützte als erste Instanz diese Argumentation. Die unterlegenen Kita-Betreiber zogen die Urteile vor das Bundesverwaltungsgericht. Es hiess die Beschwerden gut - und schickt die Fälle zurück an den Absender. Nun muss sich das BSV erneut mit Versorgungsquoten beschäftigen.

Amt hätte gewissen Spielraum gehabt

Das Bundesverwaltungsgericht stört sich vor allem daran, dass die kantonale Behörde nicht auf die spezifischen Umstände einging. Es gebe beim Abwägen, ob Kitas Subventionen erhalten, durchaus Ermessensspielraum. Ebenso müsse jeder Fall einzeln betrachtet werden. Sich stur an administrative Grenzen zu halten, sei nicht zielführend.

Stattdessen definiert das Bundesverwaltungsgericht als massgebliche Fläche ein Gebiet, «in welchem die Elternschaft bereit ist, für einen freien Betreuungsplatz den jeweiligen Anfahrtsweg in Kauf zu nehmen». Diese Raumeinheit sie «nicht unbedingt identisch mit den Gemeinde- oder Quartiergrenzen».

Eine der drei Kitas liegt am Nonnenweg im Am-Ring-Quartier. Bis zum Iselin-Quartier sind es 150 Meter, das Gotthelf-Quartier liegt in 500 Metern Luftdistanz. Doch für viele Eltern ist das offenbar kein Hindernis: Mehr als die Hälfte der betreuten Kinder wohnt im «Iselin» und im «Gotthelf».

Kanton befürchtet Kannibalisierung

Ein Spezialfall ist die Kita Dalbehof an der Kappellenstrasse 17 im St. Alban-Quartier. Betreiberin ist das Bürgerliche Waisenhaus. Die Fachstelle Tagesbetreuung berechnete für das St. Alban-Quartier eine Versorgungsquote von über 200 Prozent. Dabei wird die Zahl der Kita-Plätze mit der Zahl der Kinder zwischen 0 bis 4 Jahren in ein Verhältnis gesetzt.

Ab einer Versorgungsquote von 70 Prozent gibt es für den Kanton keinen Anlass mehr, zusätzliche Kita-Plätze zu subventionieren. Das soll auch eine Kannibalisierung der Anbieter verhindern.

Das Bürgerliche Waisenhaus argumentierte nicht nur mit der Quartier-Grenzlage. Es stellte sich auch auf den Standpunkt, eine grosse Zahl der bestehenden Kita-Plätze im Quartier sei gar nicht für Kinder aus der Umgebung gedacht. Etliche Einrichtungen für Kinderbetreuung würden sich an nichtdeutschsprachige Familien richten und auch keine öffentlichen Gelder in Anspruch nehmen. Die Fachstelle Tagesbetreuung jedoch argumentierte, das spiele keine Rolle.

Urteil ist definitiv – Kanton muss über die Bücher

Auch in diesem Fall hätte die Fachstelle auf den Einzelfall eingehen sollen, wird im Urteil festgehalten. Man müsse auch «besondere Faktoren» miteinbeziehen.

Die drei Urteile können nicht vor Bundesgericht weitergezogen werden und sind endgültig. Die Beschwerdeführer erhalten eine Parteientschädigung. Das Erziehungsdepartement ist gut beraten, sich bei seinen Berechnungen nicht mehr ausschliesslich auf die Quartiere zu stützen. Sonst drohen weitere Schlappen.