Man muss ihm zugutehalten, dass er ansonsten stark pariert und eine sehr aufmerksame Partie spielt. Tore aber fallen nach dem Turbostart keine mehr. Nach dem 6:1 gegen Rapperswil im ersten Testspiel müssen sich die Basler im zweiten Test also mit einem Unentschieden begnügen. «Natürlich wollten wir dieses Spiel gewinnen, wie wir immer gewinnen wollen», sagt FCB-Trainer Raphael Wicky. Trotzdem zeigte er sich zufrieden mit dem Einsatz seiner Spieler.

Nach den Gründen gefragt, warum es mit dem Sieg nicht geklappt hat, sagt Wicky: «Wir haben anstrengende Tage hinter uns. Der Platz war in der ersten Halbzeit sehr trocken und das hat es uns erschwert, fussballerisch wirklich zu überzeugen. Und 1860 hat sehr spritzig und aggressiv gepresst. Damit haben wir uns schwer getan.» Kommt hinzu, dass er in der Pause und nach 60 Minuten so gewechselt hat, dass in diesen 90 Minuten auf allen Positionen je zwei Spieler zum Einsatz kamen. Mit Ausnahme von Goalie Jonas Omlin, der durchspielte.