Das Basler Planungsamt wird die Basler Wackeltiere vom Claraplatz und vom Rümelimsplatz entfernen. Das teilte das Bau- und Verkehrsdepartement am Mittwochmorgen mit. Unbekannte haben die Giraffe am Claraplatz mehrmals beschädigt, weswegen sie nun abgebaut wird. Auch das Wackel-Zebra wurde letzte Woche erstmals beschädigt und befindet sich zur Zeit in Reparatur. Es bleibt gleich für die Winterpause weg.

Nach der Winterpause könnten die Wackeltiere an einem anderen Standort wieder zum Einsatz kommen. Das wird aber erst Ende Jahr definitiv entscheiden, genau so wie der Einsatz weiterer Wackeltiere.