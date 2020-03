Vandalismus beim Tierheim an der Birs: Schilder ausgerissen und im Bach versenkt

In der Nacht auf Montag rissen die Vandalen im Tierheim Holzschilder aus der Erde und warfen sie in die angrenzende Birs.



Das Tierheim zeigte sich am Montag in einer Mitteilung empört. Die Tat sei zudem in einer allgemeinen Krisenzeit geschehen, in der eine solidarische Haltung «unabdingbar» sei, so die Verantwortlichen. Zurzeit würden Aufnahmen der Videoüberwachung des Geländes ausgewertet, sachdienliche Hinweise sollen der Kantonspolizei Basel-Stadt gemeldet werden.