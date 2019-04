Kurz vor 6.30 Uhr fuhr der Velofahrer aus der Gundeldingerstrasse auf die Kreuzung. Er war hinter einem Tram der Linie 16, das von der Gundeldingerstrasse in Richtung Münchenstein in die Reinacherstrasse fuhr, und wollte die Gleise kreuzen um in Richtung Leimbgrubenweg zu fahren. Dabei prallte er frontal mit einem Tram der gleichen Linie zusammen, das in entgegengesetzte Richtung unterwegs war.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, wie die Polizei Basel-Stadt mitteilte. Im Bereich der Kreuzung kam es für knapp zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen.





