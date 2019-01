Der Unfall ereignete sich um etwa 12.40 Uhr bei der BVB-Bushaltestelle Margarethen, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt mitteilte. Beim Unfall stürzte der Velofahrer und verletzte sich.

Der Buslenker befuhr das Verzweigungsgebiet vom Dorenbachviadukt her in Richtung Gundeldingerstrasse, während der Velofahrer aus Richtung Margarethenstich kam. Beide hätten angegeben, bei Grün in das Verzweigungsgebiet gefahren zu sein, hiess es in der Mitteilung. Die Polizei sucht Zeugen.